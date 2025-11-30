Estos son los alimentos que las embarazadas no pueden comer según una conocida ginecóloga

Conocedora de todas las dudas que pueden surgir a quienes próximamente se convertirán en madres, la conocida ginecóloga Amira Alkourdi, subdirectora médica del hospital Materno- ... Infantil Virgen de las Nieves de Granada, ha compartido en su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 100.000 seguidores, algunas claves de alimentación a tener en cuenta durante el embarazo.

«Amiga, ya sé qué te estás preguntando: ¿qué puedo comer y qué no en el embarazo? Te lo dejo fácil. Sí puedes: fruta, verdura, carne bien cocida, lácteos pasteurizados y frutos secos», arranca la publicación. En el texto, también adelanta algunos alimentos que es mejor no consumir en ese estado, como carnes o huevos crudos, quesos sin pasteurizar o pescados con contenido en mercurio o crudos, pero la lista es más larga.

A través de una galería de imágenes, la doctora Alkourdi despeja una de las principales preocupaciones de las embarazadas, repasando desde pescados y mariscos, carnes, huevos y otros hasta quesos y lácteos, embutidos, infusiones y bebidas.

Alimentos que SÍ pueden comer las embarazas

Pescados y mariscos. SÍ: Salmón cocinados

Atún claro en lata

Sardinas

Trucha

Carnes, huevos y otros. SÍ: Carnes cocinadas

Huevos cocinados

Verduras asadas

Frutas lavadas

Quesos y lácteos. SÍ: Quesos pasteurizados

Mozzarella

Manchego

Nata

Embutidos. SÍ: Jamón serrano maduro. Debe tener más de 18 meses de curación y ser de confianza para reducir riesgos de listeria y toxoplasmosis.

Infusiones y bebidos. SÍ: Café (no más de 350mg al día)

Cerveza cero

Manzanilla

Jengibre

Alimentos que NO pueden comer las embarazas

Pescados y mariscos. NO: Suchi

Pescado crudo

Ostras y conchas no cocinadas

Boquerones en vinagre

Carnes, huevos y otros. NO: Steak tartar

Ceviches

Carpaccios

Huevos estrellados o poco cocinados

Quesos y lácteos. NO: Brie

Roquefort

Casero

Leche fresca no pasteurizada

Embutidos. NO: Longaniza no cocinada

Morcilla fresca

Salchichas sin cocinar

Salchichón