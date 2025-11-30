Estos son los alimentos que las embarazadas no pueden comer según una conocida ginecóloga
La subdirectora médica del hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves de Granada, Amira Alkourdi, despeja en sus redes sociales la duda más común de las futuras madres
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:41
Conocedora de todas las dudas que pueden surgir a quienes próximamente se convertirán en madres, la conocida ginecóloga Amira Alkourdi, subdirectora médica del hospital Materno- ... Infantil Virgen de las Nieves de Granada, ha compartido en su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 100.000 seguidores, algunas claves de alimentación a tener en cuenta durante el embarazo.
«Amiga, ya sé qué te estás preguntando: ¿qué puedo comer y qué no en el embarazo? Te lo dejo fácil. Sí puedes: fruta, verdura, carne bien cocida, lácteos pasteurizados y frutos secos», arranca la publicación. En el texto, también adelanta algunos alimentos que es mejor no consumir en ese estado, como carnes o huevos crudos, quesos sin pasteurizar o pescados con contenido en mercurio o crudos, pero la lista es más larga.
A través de una galería de imágenes, la doctora Alkourdi despeja una de las principales preocupaciones de las embarazadas, repasando desde pescados y mariscos, carnes, huevos y otros hasta quesos y lácteos, embutidos, infusiones y bebidas.
Alimentos que SÍ pueden comer las embarazas
Pescados y mariscos. SÍ:
-
Salmón cocinados
-
Atún claro en lata
-
Sardinas
-
Trucha
Carnes, huevos y otros. SÍ:
-
Carnes cocinadas
-
Huevos cocinados
-
Verduras asadas
-
Frutas lavadas
Quesos y lácteos. SÍ:
-
Quesos pasteurizados
-
Mozzarella
-
Manchego
-
Nata
Embutidos. SÍ:
-
Jamón serrano maduro. Debe tener más de 18 meses de curación y ser de confianza para reducir riesgos de listeria y toxoplasmosis.
Infusiones y bebidos. SÍ:
-
Café (no más de 350mg al día)
-
Cerveza cero
-
Manzanilla
-
Jengibre
Alimentos que NO pueden comer las embarazas
Pescados y mariscos. NO:
-
Suchi
-
Pescado crudo
-
Ostras y conchas no cocinadas
-
Boquerones en vinagre
Carnes, huevos y otros. NO:
-
Steak tartar
-
Ceviches
-
Carpaccios
-
Huevos estrellados o poco cocinados
Quesos y lácteos. NO:
-
Brie
-
Roquefort
-
Casero
-
Leche fresca no pasteurizada
Embutidos. NO:
-
Longaniza no cocinada
-
Morcilla fresca
-
Salchichas sin cocinar
-
Salchichón
Infusiones y bebidos. NO:
-
Bebidas energéticas
-
Refrescos con cafeína (no más de 350mg al día)
-
Refrescos con alto contenido en azúcar
-
Cervezas
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión