Alertan de una nueva estafa con un correo electrónico de fotografías íntimas Según explica la Guardia Civil el e-mail, las víctimas han de pagar por el silencio de la persona que lo escribe A. L. Viernes, 31 agosto 2018, 10:49

Una nueva estafa está ganando peso en los últimos días en internet. Se trata de una que además provoca el miedo de quien resulta ser víctima de la misma porque llega a ser amenazante. La Guardia Civil ha compartido en su cuenta de Twitter un correo electrónico que asegura tener imágenes comprometidas de quien lo recibe. Una estafa.

Como se puede leer en la imagen que acompaña al tuit de la Guardia Civil, el texto, escrito con un nivel de español muy malo, llega a asegurar que la persona en cuestión posee fotografías que comprometen la intimidad de la víctima a la que le pide dinero por su silencio.

Tal y como recuerda la Guardia Civil, el correo en cuestión no es cierto y es una estafa. Por ello, dejan claro que no hay que pagar porque detrás de todo se esconde alguien que ejerce como estafador. En cualquier caso, ante este y otros casos, lo que hay que hacer es extremar las precauciones, no creer todo lo que aparezca en internet y ponerlo en conocimiento de las autoridades si se tienen dudas sobre el contenido recibido.