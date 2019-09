Alerta sanitaria por unas palomitas de maíz con intolerancias no declaradas La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda evitar el consumo de dos productos de este tipo importados de Reino Unido Á. L. Martes, 3 septiembre 2019, 11:43

El Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado un aviso a la población sobre los efectos nocivos para la salud que pueden tener dos productos de palomitas de maíz comercializados en nuestro país e importados desde Reino Unido. Según la nota informativa, ambos pertenecen a la misma marca y son perjudiciales para aquellas personas intolerantes a la lactosa.

Al parecer, el etiquetado de dichas palomitas no advierte de la presencia de leche en estos productos de alimentación. Un hecho que supone un riesgo potencial para la población que sea intolerante. En concreto, AESAN recomienda evitar el consumo de Sweet and Salted popcorn, peso 250 g; con fe echa de consumo preferente entre el 23/08/2019 y el 23/02/2020, así como tampoco consumir Cinema Sweet Popcorn, peso 250 g; con fecha de consumo preferente del 23/08/2019 al 23/02/2020. Ambas palomitas pertenecen a la marca The Big Nigh in.

Sanidad informa que el resto de la población que no sea intolerante a la lactosa sí puede adquirir e ingerir estos productos ya que no comportan ningún riesgo para la salud. No obstante, la comercialización de ambos tipos de palomitas de maíz se ha producido principalmente en Alicante por lo que, en principio, en el resto del país no habría alerta sanitaria al respecto. En cualquier caso, se recomienda extremar las precauciones sobre el consumo de las citadas palomitas.