Alerta policial y de la Guardia Civil: el timo de los revisores de Repsol Ideal El número de denuncias por el timo de falsos revisores del gas de Repsol se ha incrementado en los últimos meses IDEAL Viernes, 16 agosto 2019, 11:26

En los últimos meses se ha incrementado el timo de los falsos revisores del gas de Repsol, incentivado por la entrada de esta petrolera en el mercado eléctrico. Según confirman la Policía y la Guardia Civil a El Confidencial Digital (ECD) este aumento se pone de manifiesto en la subida del número de denuncias presentadas por los consumidores afectados por el mismo.

Esta estafa busca especialmente a personas mayores y residentes de barrios periféricos cuyas viviendas todavía conservan las antiguas instalaciones que funcionan con bombonas de butano o propano. Habitualmente, el estafador se hace pasa por técnico de la compañía del gas, en la mayor parte de los casos suplantando a un técnico de Repsol, llevando incluso un uniforme similar al de la empresa. También pueden hacerse pasar por operarios del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma correspondiente, según informa ECD.

Los timadores alegan que la instalación tiene un defecto grave, pero a menudo se limitan a cambiar la goma del gas. Después intentan cobrar la inspección en el momento a un precio desorbitado y en efectivo, para no dejar rastro con una tarjeta de crédito. Si los usuarios desconfían, en ocasiones los timadores los presionan y les amenzan diciendo que están poniendo en grave riesgo su seguridad y la de sus vecinos si no se someten a la inspección y al arreglo. Además añaden que, de no producirse dicho arreglo, tendrán que cortar el gas o serán objeto de fuertes sanciones económicas por parte de la Administración.

Fuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional Confirman a ECD que ha habido un repunte de las estafas en las que una persona se hace pasar por revisor de Repsol y reclama dinero por el servicio. En la mayoría de los casos, estos timadores tienen ya antecedentes policiales por hechos similares. Dichas fuentes atribuyen este repunte, entre otras causas, a la entrada de Repsol en el mercado del gas, que hace más creíble que la compañía vaya a proceder a una revisión de la instalación. Fuentes del sector explican también a ECD que los estafadores se aprovechan de la buena imagen de Repsol para acceder a los domicilios.

Ante cualquier sospecha de desconocidos que aparezcan en el domicilio sin ser solicitados por el cliente, se recomienda llamar a la Policía o la Guardia Civil. Ya que estos falsos revisores ponen como excusa la obligatoria inspección por exigencia de una nueva normativa, es importante conocer los periodos de revisiones obligatorias de gas y calderas. La Policía recuerda que este tipo de revisiones suelen ser avisadas con antelación mediante carta al cliente.