¿Cómo te afecta la nueva lectura E-OBD de la ITV? ¿Qué van a mirarte? Se trata de una medida que pretende controlar tanto los elementos mecánicos como los efectos sobre el medio ambiente AIDA ORTIZ Martes, 11 septiembre 2018, 10:52

Desde el lunes 10 de septiembre ya está en vigor la obligatoriedad para las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de controlar las emisiones de los vehículos mediante los nuevos dispositivos OBD. Se trata de una medida que pretende controlar tanto los elementos mecánicos como los efectos sobre el medio ambiente, contribuyendo a disminuir el número de accidentes y a reducir el impacto ambiental.

¿En qué afecta esta medida a los propietarios de vehículos?

La nueva lectura E-OBD se aplicará a aquellos vehículos fabricados después del año 2006, como complemento de las habituales pruebas de emisiones de gases contaminantes. El nuevo sistema, por tanto, no sustituye a las convencionales, sino que se incluyen como complemento para ir adaptándolas a las nuevas tecnologías.

¿Qué van a mirar con esta nueva medida?

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos ITV (AECA-ITV) hace hincapié en que este nuevo sistema no medirá nuevos contaminantes, sino que comprobará que los controles de emisiones que incorporan los vehículos no presentan errores ni averías, además de asegurar que no han sido manipulado ni presenta desmontajes fraudulentos.

¿Qué más controlará el OBD?

Aunque todavía no hay fecha establecida, el OBD también controlará en un futuro factores como la estabilidad, el antibloqueo de frenos, los airbags, el sistema de alumbrado y la señalización, entre otros.