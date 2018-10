La advertencia de la DGT y la Guardia Civil si tienes un coche negro u oscuro EFE Con la disminución de las horas de luz, la dificultad para ver en carretera a otros vehículos aumenta si los mismos son oscuros Á.L. Miércoles, 31 octubre 2018, 12:09

Conducir sin sobresaltos es posible gracias a un uso responsable del vehículo por parte del conductor. Por ello, es interesante tener en cuenta una serie de incidentes que pueden suceder en la carretera. Algunos de ellos pueden deberse a despistes y otros, por ejemplo, a la falta de luz.

La Guardia Civil, que en las últimas horas ha advertido sobre el peligro de las fotos en Halloween, ha lanzado un aviso a todos los conductores y en especial a aquellos que tienen vehículos negros u oscuros para que siempre lleven las luces encendidas. El motivo es que con ellas puestas siempre será más fácil que otro coche pueda detectar su presencia y evitar un accidente.

De hecho, los agentes explican que en función de la hora del día en que estemos conduciendo, la dificultad de ver al coche que viene de frente aumenta. Por ejemplo, por la mañana, un vehículo negro sin luces no se ve hasta que no está a unos 70 metros de distancia. Al mediodía, el mismo coche se puede ver a 130 metros por las mejores condiciones de luz y por la tarde la distancia disminuye tanto que solo es posible verlo a 30 metros si ese coche no lleva las luces encendidas.

Por el contrario, independientemente del color, si un vehículo circula con sus luces puestas, dará igual la hora del día que sea que siempre podrá ser detectable a más de 200 metros de distancia. Lo que evita, con mucho, la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico con ese vehículo.

De hecho, la capacidad de reacción del conductor ante un vehículo oscuro que está a 30 metros de distancia debe ser más rápida de 1 segundo, que es el tiempo que se tarda en impactar con el mismo circulando a 120 kilómetros por hora.