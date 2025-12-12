Adif lanza una oferta de empleo masivo con sueldos de 2.000 euros: plazos, requisitos y puestos

Adif ha lanzado una oferta de empleo masiva para contratar a más de 200 profesionales en disitintos puestos. Con la publicación de tres nuevas convocatorias ... destinadas a personal operativo, el organismo ha anunciado que incorporará 267 profesionales de distintas categorías para avanzar en su estrategia de «reforzar la plantilla» y asegurar el relevo generacional en múltiples áreas ferroviarias.

La convocatoria más numerosa, con 200 plazas ofertadas, va dirigida especialmente a militares profesionales de tropa y marinería. Se trata de 100 puestos de factor de entrada y 100 de controlador, reservados para quienes «se encuentren en los últimos diez años de su contrato de larga duración o sean reservistas de especial disponibilidad».

Además, también se han publicado dos convocatorias para cubrir 67 vacantes en categoría de Ayudante Ferroviario (rama de conservación y vigilancia de vía). De este total, 37 plazas serán de ámbito estatal, exceptuando Cataluña, para la que se han reservado las 30 restantes.

Calendario y requisitos

Esta nueva oferta de empleo se suma a la macrooferta actualmente en fase de resolución, compuesta por 1.048 plazas entre personal operativo (73%), técnicos (6%) y cuadros técnicos (21%), con una treintena de perfiles profesionales distintos.

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles 10 de diciembre, Adif ha facilitado ya en su página web oficial las bases de la convocatoria y el proceso de inscripción. El plazo de presentación de solicitudes se abrió este jueves y permancerá activo hasta el 20 de enero, inclusive.

Cómo insicribirse

Para formalizar la inscripción en una d elas ofertas, es necesario acceder a la plataforma y realizar la preinscripción online mediante el enlace «Inscripción a convocatoria». Luego, selecciona la convocatoria correcta, comprobando el «Número de Referencia del perfil para evitar errores. Introduce tu documento identificativo en función de tu nacionalidad.

Quienes deseen presentarse a varias convocatorias deberán rellenar formularios independientes y realizar pagos separados de tasas, ya que «las pruebas selectivas se realizarán de forma simultánea» con otras convocatorias, concretamente en Madrid y Barcelona.

Salarios

Trabajar en ADIF supone acceder a un empleo «público estable», señala la compañía con salarios competitivos y opciones reales de promoción interna dentro de uno de los sectores más estratégicos del país. El sueldo del personal operativo puede variar entre 24.000 y 28.000 euros brutos anuales como base, pero con los complementos se pueden alcanzar entre 30.000 y 32.000 euros brutos anuales.

El salario base en 2025 se sitúa en torno a 1.252,64 euros mensuales, lo que equivale a 15.031,68 euros anuales. Además, los trabajadores perciben dos pagas extraordinarias de 1.252,64€ cada una. A esto se suman diversos complementos que elevan la retribución final.

Los complementos que se contemplan son:

Plus de transporte (133,69€ al mes).

Paga de beneficios (190,01€).

Plus de vestuario (126,94€).

Nocturnidad (202,95€).

Antigüedad por trienios (55,94€).

Plus sectorial (102,09€).