Advertencia de la OCU por los químicos de los productos de limpieza que usas en casa

La Unión Europea intenta promover entre los usuarios un uso más responsable y menos peligroso de los productos químicos. Por eso, desde junio de 2017, el etiquetado de los mismos ha variado pero ello no ha ido acompañado de una campaña de divulgación que permita a los usuarios saber de qué se trata. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pretende acabar con esta desinformación.

Desde la OCU se recuerda que el uso de productos químicos es algo habitual en los hogares pero que en la mayoría de casos se desconoce la peligrosidad de los mismos en situaciones muy concretas. Esto es, los consumidores no deben usar este tipo de productos si no son conscientes de los peligros que entrañan y el nuevo etiquetado aunque avisa de ellos, no es conocido.

El etiquetado, que facilita OCU y que acompaña a este artículo, advierte de los peligros de usar mal alguno de estos productos. Desde aquellos muy nocivos, corrosivos, peligrosos hasta los que pueden llegar a ser mortales. Todos aparecen etiquetados.

En cualquier caso, la OCU recuerda que de haber algún tipo de accidente durante la manipulación de algún artículo químico que esté en el hogar, hay que tener cabeza y actuar acorde a lo que digan las propias instrucciones del producto. En todo caso llamar al 112 si el incidente es de mayor calado, evitar que los botes puedan estar al alcance de los niños y no almacenar los productos más peligrosos para obviar situaciones indeseables.