¿Cómo actuar en caso de presenciar un accidente? La clave PAS DGT Así lo informa la DGT a través de su revista en un suplemento especial de verano Á.O Martes, 7 agosto 2018, 01:59

En caso de presenciar un accidente, ¿sabría usted cómo actuar? El intenso trasiego de vehículos por las carreteras en esta Operación Verano, por desgracia, en ocasiones deriva en situaciones poco agradables. Lo cierto es que toda persona, por instinto, en caso de presenciar una situación de emergencia, se ve empujado a intervenir. Pero, ¿lo hacemos correctamente?

A través de su publicación en la revista de la Dirección General de Tráfico, se explica los pasos que debemos llevar a cabo en caso de emergencia: Proteger, avisar y socorrer. Se trata de una serie de recomendaciones similares a las expuestas ya sobre la conducción en atascos, o a la circulación de ciclistas en ciudad y vías interurbanas.

«Una actuación correcta no solo puede salvar la vida a quien lo ha sufrido, sino también a la del propio auxiliador. No olvide seguir los PAS: Proteger, avisar y socorrer.

1- Proteger: Aparque lo mejor posible su vehículo y póngase el chaleco reflectante. Señalice la zona colocando los triángulos y encendiendo las luces de emergencia o las de posición.

2- Avisar: Llame al 112 y facilite toda la información para que se personen lo más pronto posible los servicios sanitarios.

3- Socorrer: Sea cuidadoso con no agravar las lesiones. No mueva a los heridos ni tan siquiera para sacarlos del vehículo. Si es motorista, no le quite el casco. No se marche hasta que los servicios de emergencia lo indiquen.

¿Qué puede hacer? Estar cerca de los heridos, si es posible a su lado. En caso de ser necesario, realice los primeros auxilios.