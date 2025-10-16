Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El aceite de oliva que recomienda el experto en nutrición Mario Ortiz. Ideal

El aceite de Mercadona que recomienda el técnico en nutrición Mario Ortiz

Señala que este formato permite dosificar el producto para evitar excesos sin renunciar a sus beneficios

Alberto Flores

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:32

Comenta

El aceite de oliva es un alimento esencial en la cocina mediterránea, pero en los últimos tiempos, en los que la influencia de las redes sociales y los nuevos hábitos alimenticios se imponen, ha quedado de alguna manera señalado por su alto contenido calórico.

Por eso cadenas de supermercados como Mercadona han buscado alternativas a este problema con un formato innovador. Su aceite de oliva virgen extra Hacendado en spray fabricado por Maeva ha llamado la atención no solo de consumidores habituales, sino también de expertos en nutrición. Entre ellos se encuentra Mario Ortiz, técnico en Dietética y Nutrición, además de un reconocido influencer fitness con una fuerte presencia en redes sociales, que lo ha calificado como «una opción muy acertada».

Este producto se presenta en un envase de 200 ml, es de origen 100% nacional y tiene un precio de 2,80 euros. La clave está en su formato en spray, que permite aplicar el aceite de manera controlada sobre ensaladas, carnes o verduras, o directamente en la sartén para evitar el exceso.

Para Mario Ortiz, el punto fuerte es precisamente esa capacidad de dosificación. Según ha explicado, el spray facilita añadir aceite sin pasarse y mantiene los beneficios de un alimento básico de la cocina española. Un aliado perfecto para quienes quieren cuidar la salud sin renunciar al sabor.

El aceite de oliva virgen extra Hacendado cuenta con todas las propiedades nutricionales propias de este alimento.

Es cardiosaludable gracias al ácido oleico, que reduce el colesterol malo y eleva el bueno. También destaca por su acción antioxidante, que protege al organismo frente al envejecimiento celular.

