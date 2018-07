El monarca tailandés que ha alargado la adolescencia hasta los 64 años En 2016, todavía siendo príncipe, lució este 'look' tan poco regio al encaminarse hacia un jet privado que le esperaba en el aeródromo de Múnich. / AP Ser rey en un país en el que la población venera la monarquía puede ser una bicoca. Sobre todo, si la corona ofrece inmunidad total... Lunes, 30 julio 2018, 09:59

Ser rey en un país en el que la población venera la monarquía puede ser una bicoca. Sobre todo, si la corona ofrece inmunidad total. Pero mejor aún es ser hijo del rey, porque se puede disfrutar de todas las ventajas sin ninguno de los inconvenientes asociados a ser jefe del Estado. Lo sabe bien Maha Vajiralongkorn, Rama X de Tailandia. No en vano, como su padre logró ser el monarca más longevo en el trono -Bhumibol Adulyadej reinó durante siete décadas-, hasta 2016 disfrutó de una adolescencia que alargó hasta los 64 años. No cogía vacaciones porque su vida era un veraneo perpetuo. La muerte de su progenitor, sin embargo, ha supuesto el fin de una vida llena de excesos. Al menos, en el ámbito público.

La ceremonia de coronación de Vajiralongkorn todavía no se ha llevado a cabo, y sigue sin haber fecha para un ritual que será mucho más discreto que el de su ascenso al trono. Pero el rey menos querido de Tailandia ya luce en los billetes del país y controla los negocios de la familia. Que no son pocos. De hecho, se estima que la fortuna administrada por el Buró de las Propiedades de la Corona, cuyo control ostenta el nuevo rey, asciende a 30.000 millones de dólares. Y el Gobierno que lideran los generales golpistas le ha concedido plenos poderes sobre esa fortuna: tres leyes fueron modificadas para blindar unas propiedades que a la Corona solo se le pueden expropiar con el beneplácito del rey.

Pero de poco le sirven a Vajiralongkorn los millones si no puede gastarlos como quiere. Y, sin duda, eso sabe hacerlo bien. Porque su existencia es un cúmulo de derroches. Sus fiestas han alcanzado el grado de leyenda, y algunas incluso han causado grandes dolores de cabeza a la Casa Real. Una en particular provocó el mayor escándalo hasta la fecha: un vídeo que circuló como la pólvora mostraba a su tercera esposa, Srirasmi Suwadee -de la que también se divorció en 2014-, bailando ataviada solo con un tanga junto a su perro 'Foo Foo', que celebraba su cumpleaños vestido con traje y corbata perrunas.

Sus fiestas han alcanzado el grado de leyenda y puesto en jaque a la Casa Real

Fue con ese can con quien Vajiralongkorn mantuvo una de sus relaciones más duraderas. Adoraba tanto al animal que lo nombró mariscal y le brindó un funeral de cuatro días cuando murió, en 2015. Un año después, y con su padre ya moribundo, el entonces príncipe heredero protagonizó otro triste espectáculo en el aeropuerto de Múnich, donde fue fotografiado subiendo a un jet privado luciendo unos vaqueros que a duras penas le cubrían el pubis y una camiseta de tirantes que ni siquiera tapaba medio torso y que dejaba a la vista una impactante colección de tatuajes. Parece ser que, en Alemania, donde pasaba largas temporadas, es donde conoció a quien se cree que ahora es su pareja, una azafata de Thai Airways con la que podría terminar contrayendo matrimonio.

Un muro de silencio

Lógicamente, todas estas informaciones han sido escamoteadas al público por la prensa tailandesa, amedrentada siempre por el delito de lesa majestad. La mayoría de los tailandeses desconocen estos episodios tan poco regios, pero eso no ha evitado que la mayoría no le profese gran simpatía. Consciente de ello, su ascenso al trono ha ido acompañado de la adopción de una imagen seria. Sus contadas apariciones están embutidas en uniforme de gala y llenas de pompa, pero también ha aprovechado ocasiones para parecer más cercano, como cuando ofreció todo su apoyo a la delicada operación para rescatar a los doce adolescentes que quedaron atrapados junto a su entrenador de fútbol en la cueva de Tham Luang.

Pero el muro de silencio que protege a la Casa Real tailandesa hace imposible saber si continúa con sus desmanes de puertas adentro. Es evidente que ya apenas viaja al extranjero, donde los 'paparazzi' de la prensa rosa no desaprovecharían la oportunidad de dejarlo en evidencia, pero no faltan quienes apuntan a que las fiestas ahora se hacen en palacio. Si Vajiralongkorn no puede ir de vacaciones, las vacaciones tendrán que ir a él.