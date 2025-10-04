Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las fragancias llamadas de nicho están pensadas para quienes desean algo diferente. R. C.

Ecos del Mundo

100.000 euros por un perfume a medida

50 años de Henry Jacques ·

La casa de fragancias más exclusiva del mundo suma más de 3.000 fórmulas registradas en medio siglo de historia

Abraham de Amézaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:58

Comenta

En los años 80 del pasado siglo, una publicidad anunciaba 'Joy', de Patou, como 'el perfume más caro del mundo'. Las amantes de lo exclusivo, ... con grandes recursos económicos, apostarían en la década anterior por '1000', de la misma casa. De este último se elaboraron en referencia a su nombre un millar de ejemplares, por supuesto numerados, que se entregaban en Rolls-Royce a las afortunadas clientas de París. Hasta la mismísima firma joyera Chaumet personalizó un frasco de aquel perfume, que expuso en una de sus últimas muestras organizadas en la plaza Vendôme, la meca en la alta joyería mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  5. 5 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  6. 6 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  7. 7 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  8. 8 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  9. 9

    Dice que no quería hacer daño a su madre pese a que puso una bomba en su casa
  10. 10

    La primera investigación en demostrar la eficacia del ayuno intermitente, Premio Ciencias de la Salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 100.000 euros por un perfume a medida

100.000 euros por un perfume a medida