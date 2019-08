10 alimentos que debes tirar al momento si les encuentras algo de moho No se recomienda su ingesta por muy parcial que sea la propagación del hongo R. I. Sábado, 17 agosto 2019, 16:43

Existen algunos alimentos que toleran mejor la aparición de hongos que otros. A menudo, nos encontramos con algunas comidas parcialmente afectadas por el moho y cortamos la parte podrida para ingerir el resto que, en principio, muestra un buen estado.

Sin embargo, la revista American Mold Experts, con varios estudios sobre la materia, se ha hecho eco en un artículo con los 10 alimentos que debes tirar al momento si encuentras en ellos algo de moho.

1. Pan

Aunque a veces solamente observamos una parte afectada, los hongos se distribuyen rápidamente por el pan. Por ello, lo idóneo es deshacerse completamente del producto, ya que podría estar totalmente contaminado.

2. Verduras y frutas blandas

Los limones, tomates, ciruelas o melocotones -y todas las demás verduras y frutas blandas- deben ir directamente a la basura cuando notemos en ellos algo de moho, ya que lo más problable es que toda la pieza esté contaminada aunque no sea visible.

3. Carnes ahumadas y embutidos

A veces cuesta deshacerse de una cara pata de jamón, pero si notamos algo de moho en ella, debemos tirarla inmediatamente. Lo mismo ocurre con las salchichas, el bacon y otros embutidos. En este tipo de alimentos, lo más probable es que el hongo esté enraizado aunque solamente notemos una pequeña parte afectada.

4. Pasta

A pesar de que la pasta sin cocinar tarda mucho tiempo en ponerse mala, una vez cocida la aparición de hongos es relativamente rápida. Por ello, lo mejor es no arriesgarse y deshacerse de ella en cuanto veamos un poco de mohosidad.

5. Yogur

Uno de los alimentos más comunes. A menudo, la textura de los lácteos hace que los hongos colonicen todo el envase de los yogures, aunque a simple vista no se vea. Si está pasado de fecha lo mejor es tirarlo, porque podría tener moho no visible.

6. Carnes

Aunque esté cocinada, comer carne mohosa está totalmente desaconsejado. Ingerirla puede afectar a nuestra salud a pesar de que el hongo esté solamente en algunas piezas.

7. Legumbres

No debemos retirar en ningún caso la parte afectada de las legumbres, ya que es posible que todo esté cubierto aunque no sea visible en un primer momento.

8. Quesos blandos

Uno de los alimentos sobre los que más extendida está la creencia de que no pasa nada si se comen con moho. Como en todo, hay excepciones. En este caso se materializan en los quesos blandos y de untar, que deben ser inmediatamente descartados si se encuentran hongos en ellos.

9. Mermelada

Hace unos meses, la ex primera ministra británica Theresa May comentó que se comía la mermelada con moho. Aunque lo diga una personalidad pública, no es nada recomendable, pues la mermelada es uno de los 10 alimentos prohibidos en este caso.

10. Cremas agrias

Al igual que con los yogures, el moho en las cremas agrias se extiende de manera veloz aunque no seamos capaces de verlo. Comerlas en caso de atisbar una parte del hongo está totalmente desaconsejado.