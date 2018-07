Verano sin sombrilla Jóvenes se divierten en la ruta con trineo ruso. / IDEAL Astroturismo, conciertos y atracciones para familias son algunas de las posibilidades para disfrutar estos meses en Sierra Nevada ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Martes, 31 julio 2018, 01:30

Parecía que el verano no terminaba de llegar pero ha llegado. Siempre lo hace. Los termómetros en Granada pasan buena parte de la jornada en torno a los 35 grados y amenazan con seguir subiendo. La opción de ir a la playa siempre está ahí pero si lo que se busca es tiempo fresco la solución puede encontrarse más cerca. A media hora en coche de la capital, en Pradollano, el verano se parece más a la primavera. Por la noche la chaqueta es imprescindible y dormir tapado no se discute.

La temporada estival en Sierra Nevada lleva años potenciándose por parte de los empresarios y la Junta de Andalucía; por eso entre julio y agosto hay programado un calendario de actividades compuesto por setenta eventos culturales y deportivos. El interés por parte de los turistas ha ido 'in crescendo' año tras año y si bien las cifras están a años de las del invierno, no es menos cierto que estos días se puede constatar una actividad económica superior a la de otros veranos. Un simple paseo por las plazas de Andalucía y de Pradollano muestra que casi todos los establecimientos de hostelería están abiertos en esas zonas, en claro contraste con el mes de julio de 2017. Se debe aclarar, no obstante, que muchos de ellos abren sólo de jueves a domingo. Aún así, la diferencia con respecto al pasado año es palpable. Del mismo modo, están abiertos varios hoteles y hay una oferta considerable de apartamentos turísticos.

ACTIVIDADES El atardecer desde el Veleta 30 de junio de 2018- 7, 14, 21 y 28 de julio de 2018- 4, 12, 18 y 25 de agosto de 2018 - 1 de septiembre de 2018 Amanecer desde el Veleta 1, 8, 15, 22 y 29 de julio de 2018 - 4, 11, 12, 19 y 26 de agosto de 2018 - 2 de septiembre de 2018 Visita al Observatorio 15 y 28 de julio de 2018 - 12 y 19 de agosto Lluvia de Estrellas 11 de agosto Geólogo por un día 1, 15 y 28 de julio; 4, 12 y 15 de agosto, 2 de septiembre de 2018 Subida al Mulhacén 7 julio, 21 de julio, 11 de agosto, 26 de agosto y 9 de septiembre Ruta interpretativa de avistamiento de aves Sábado 23 de junio y domingo 8 de julio Ruta lagunas de Sierra Nevada 22 julio y 19 de agosto Ruta a la Laguna de Lanjarón 4 agosto

Las calles de la estación no son un hervidero de gente entre semana, pero hay movimiento protagonizado, principalmente, por los campamentos de verano que se desarrollan cada temporada. Tampoco es difícil ver por las tardes a algún ciclista profesional que alquila apartamentos a precios muy competitivos como parte de su preparación en altura para las grandes citas deportivas del calendario nacional e internacional. El resto de la afluencia es un goteo constante de senderistas que usan los remontes abiertos para acceder a las cotas altas de Sierra Nevada y usuarios de los circuitos de bicicleta de montaña. Durante los fines de semana es cuando la afluencia alcanza las mayores cotas, atraída por los eventos deportivos y culturales que hay programados hasta septiembre.

Las opciones de ocio que encuentran estos visitantes son variadas. El senderismo es la estrella. En colaboración con el centro de visitantes de El Dornajo y empresas de turismo activo, hay diseñados una decena de rutas y actividades en las que la nieve que permanece en las zonas altas está siendo la gran atracción. Para los más valientes, el programa de naturaleza ofrece ascensiones al Mulhacén, recorridos por las Lagunas de Sierra Nevada o la Integral de los 3000. Un planteamiento similar sigue el programa de astronomía de la estación, que gira en torno a los amaneceres y atardeceres desde el Veleta (21 actividades entre ambos), las visitas al observatorio de Sierra Nevada y, como plato fuerte, la Noche de las Perseidas en Borreguiles (11 de agosto). Fuera de las rutas, hay alternativas sencillas y divertidas muy recomendables para familias, como el Trineo Ruso y los juegos que hay en la Fuente del Mirlo. A pocos metros está la piscina climatizada del Club Montebajo, con amplias zonas ajardinadas en las que tumbarse al sol.

Bicicletas para el verano

La otra gran atracción de Sierra Nevada en verano es el Bike Park, que este año tiene su mayor actividad en los cuatro circuitos que desde Borreguiles hacia Pradollano. Hacia arriba, la presencia de nieve ha condicionado mucho la apertura de los recorridos a los que da acceso el Telesilla Veleta. El Bike está diseñado para bicicletas de descenso y enduro y tiene recorridos con diferentes niveles de dificultad.

A parte de estas actividades, que están abiertas todos los días, hay que recordar las grandes citas culturales del verano, centradas principalmente en los dos festivales de la Sierra. El primero fue el FEX y tuvo lugar el 7 de julio pero todavía queda por delante el Festival de rock 'Por Todo lo Alto', que se celebrará los días 24 y 25 de agosto. Y cómo no, a partir del 3 de agosto tendrán lugar los actos programados en torno a la Virgen de las Nieves. Cierran el círculo los eventos deportivos, que están llenando cada fin de semana la estación de gente. Ya se han disputado la Sierra Nevada Límite, la Ultra y el Triatlón pero quedan más. En agosto volverá la Subida al Veleta.