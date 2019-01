La Sierra se reconcilia con la nieve en el 'World snow day' Tras un mes sin precipitaciones, la estación incrementa su manto blanco y hay abiertos 78 kilómetros de pistas esquiables ALEJANDRO MOLINA GRANADA Domingo, 20 enero 2019, 00:27

La nieve, la que cae del cielo y no de los cañones, ha tardado más de un mes en volver a Sierra Nevada. Lo hizo ayer coincidiendo con el Día Mundial de la Nieve -'World snow day'-, una iniciativa de la Federación Internacional de Esquí (FIS por su siglas en francés) que tiene como objetivo promocionar los deportes de invierno entre los más jóvenes. No podía haber vuelto el blanco elemento en mejor momento, cuando más de uno en la Sierra comenzaba a ponerse nervioso al ver crecer las manchas de piedras en el Veleta.

No es que se haya vivido una situación límite, porque los cañones han estado trabajando durante muchos días y se siguen ofertando casi ochenta kilómetros de pistas, pero tampoco es mentira que esos cañones funcionan con el agua de dos balsas que ya están prácticamente vacías. Salvados por la campana. Y parece que la que cayó ayer, unos diez centímetros de espesor de media, no será la última de la temporada. La previsión anuncia más nevadas hoy y casi todos los servicios meteorológicos coinciden en pronosticar más precipitaciones a partir del miércoles. Si bien en las zonas bajas el trabajo de los cañones había dejado en muy buenas condiciones las pistas, en zonas altas como las aledañas al Teleskí Zayas y los accesos a la Laguna estaban sufriendo más la falta de copos naturales al no haber cañones en esos puntos. En Sierra Nevada respiran algo más aliviados.

Pista de nivel rojo

La previsión para hoy es volver a abrir 78 kilómetros de pistas entre las que está desde ayer la Universiada. De nivel rojo, es una de las que descienden desde la zona de Cauchiles y conectan con el último tramo de la pista del Río. Es muy apreciada por los esquiadores y es una de las pocas en la estación que está homologada por la FIS para albergar pruebas oficiales de todas las disciplinas.

El Día Mundial de la Nieve también coincidió con eventos deportivos como el Trofeo Ayuntamiento de Monachil, para niños de entre seis y doce años, y con la primera fase de la Copa de España de Esquí Alpino Infantil, para las categorías U14 y U16. Hoy se disputa la tercera jornada de este evento y se sumará la décimo quinta edición del Trofeo María José Rienda.

La FIS también ha reconocido el esfuerzo de Sierra Nevada para promocionar los deportes de invierno entre los más jóvenes a través de su programa «Traed niños a la nieve», entre otras cosas, este programa ha permitido poner a la venta un producto especial para familias que incluye clases en la zona de debutantes y material de esquí y snowboard. También se ofertaron productos para público no esquiador en el área de la Fuente del Mirlo Blanco.

Con todo, Sierra Nevada luce una de sus mejores estampas blancas de esta temporada.