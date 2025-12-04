Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aspecto de las piestas de Sierra Nevada este jueves Cetursa

Sierra Nevada prepara 18 kilómetros de pistas para el puente

La pista El Río entra mañana en servicio y el sábado se amplía el resto de la oferta de esquí, con nuevas pistas en Borreguiles

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:13

La estación de esquí de Sierra Nevada alcanzará este sábado los 18 kilómetros esquiables gracias a la incorporación de nuevas pistas en Borreguiles y especialmente ... a la apertura de la pista de El Río, donde, tras la nevada del miércoles, se concentra la generación de nieve producida. Se trata de la mayor oferta esquiable en un puente de la Constitución de los últimos cuatro años.

