Sierra Nevada recibe entre 5 y 10 centímetros de nieve nueva en Pradollano y Borreguiles

Las precipitaciones que acompañan a la provincia en los últimos días se han convertido en copiosas nevadas en varios puntos del territorio granadino y, por ... supuesto, en Sierra Nevada. La estación granadina ha registrado este miércoles una nevada que ha dejado en el área esquiable entre 5 y 10 centímetros de nieve nueva en Pradollano y Borreguiles, probablemente algo más en las zonas altas de la estación, según han informado desde Cetursa.

El sistema de nieve producida, gracias a las bajas temperatura -y a pesar de la elevada humedad-, está concentrando la generación de nieve en la pista de El Río en las últimas horas. El área de Montaña de Cetursa Sierra Nevada valorará en las próximas horas la incidencia que tendrá esta nevada en la oferta esquiable de los próximos días.

Además, la zona norte de la provincia también ha registrado nevadas en las últimas horas, en cotas superiores a los 1.200 metros. Así, áreas como el Puerto de la Mora y la Ragua, a través de las A-92, también lucen un manto blanco mientras las máquinas quitanieves trabajan para evitar que afecte al tráfico.

Tres carreteras se han visto afectadas por las nevadas este miércoles, todas ellas en Sierra Nevada. La A-395, a partir del kilómetro 32, y la A-4025 en Güéjar Sierra permanencen cortas al tráfico, mientras que la A-4030, también en Güéjar Sierra, tiene restringido el tráfico para vehículos pesados por hielo en la calzada.