Manto de nieve en Pradollano este miércoles.

Sierra Nevada recibe entre 5 y 10 centímetros de nieve nueva en Pradollano y Borreguiles

La nieve llega también a la zona norte de la provincia

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:35

Las precipitaciones que acompañan a la provincia en los últimos días se han convertido en copiosas nevadas en varios puntos del territorio granadino y, por ... supuesto, en Sierra Nevada. La estación granadina ha registrado este miércoles una nevada que ha dejado en el área esquiable entre 5 y 10 centímetros de nieve nueva en Pradollano y Borreguiles, probablemente algo más en las zonas altas de la estación, según han informado desde Cetursa.

