Sierra Nevada en modo invierno a las puertas de noviembre 00:19 A. M. Hasta 20 centímetros se acumularon este miércoles en Pradollano | Por el momento no hay anuncio de adelanto de apertura de temporada ALEJANDRO MOLINA Sierra Nevada Miércoles, 31 octubre 2018, 19:19

Hasta 20 centímetros de espesor de nieve se acumularon este miércoles en Pradollano. Arriba, en el área de pistas, el grosor superó en algunos puntos los cuarenta. Y es que estuvo nevando, otro día más, durante casi toda la jornada. Fue necesario el uso de cadenas desde el kilómetro dieciocho en la carretera de acceso y las temperaturas estuvieron por debajo de los dos grados durante casi toda la mañana en la Plaza de Andalucía. Podría ser una crónica habitual en diciembre, pero lo llamativo es que ocurrió a 31 de octubre. Por si fuera poco, las máquinas pisa pistas ya están trabajando en el área de principiantes, en Borreguiles, y los cañones llevan escupiendo nieve desde el domingo. La pista del Río, la que casi siempre se abre semanas después de que se inicie la temporada, está entera cubierta de nieve. Panorama invernal, pero no hay todavía anuncio oficial de que la temporada vaya a adelantarse. El calendario que publica todavía Cetursa en su página web sigue marcando el primer fin de semana de diciembre como el primero de esta campaña. Es algo que choca con el anuncio que hizo el pasado miércoles el Comité de Empresa de Cetursa, que anunciaba huelga el 23 de noviembre. Fuentes consultadas por este periódico confirman que Cetursa todavía no se ha puesto en contacto con las principales empresas de la estación para comunicar un posible adelanto. No obstante, la situación es especialmente buena teniendo las fechas en las que estamos y no se descarta que se haga el anuncio en breve.

Con adelanto de apertura o no, lo cierto es que entre los empresarios de la estación las precipitaciones de estos días se han recibido con un sabor agridulce. Javier Lucas es el presidente de la Asociación de Vecinos de Pradollano y gerente de la empresa Apartamentos Esquí Sierra Nevada. Si bien mostraba su alegría por lo que significan estas nieves para la estación, no ocultaba que el anuncio de huelga ha hecho mucho daño. «El teléfono en estas fechas tenía que estar ardiendo y no es el caso. Hay que pensar que hay mucha nieve en todas las estaciones pero en esta hay una amenaza de huelga. Es lógico que muchos clientes opten por no venir», se lamentaba Javier Lucas, que asegura que poco a poco Sierra Nevada se está quedando únicamente con el cliente de proximidad. El la misma línea se situaba Alejandro Berdejo, del restaurante N´Ice Sierra Nevada. «El tiempo ya ha hecho su tarea» afirmaba este empresario que aseguraba que es un mensaje muy importante el que se lanza. «En este momento hay otras muchas estaciones con nieve y un anuncio de adelanto de temporada sería importante a nivel de marketing», explicaba Berdejo, que también se refirió a la amenaza de huelga con pesar. «Desgraciadamente esa también es la noticia estos días y los efectos son muy negativos, ojalá llegue ya una solución a este problema», se lamentó.

Mientras tanto, en el Pirineo Catalán darán ese año el pistoletazo de salida a la temporada de esquí en España. Lo hará la Masella este mismo fin de semana con catorce kilómetros de pistas abiertas. Así lo comunicó la Asociación Turística de Estaciones de Montaña (ATUDEM) en el que es el primer parte de nieve oficial de la temporada. En el resto del Pirineo no se descarta que se vayan sumando otras, toda vez que las nevadas allí han sido especialmente generosas estos días.