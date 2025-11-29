Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las autoridades recorrieron Borreguiles tras la inauguración oficial de la temporada de esquí en Sierra Nevada.

Las autoridades recorrieron Borreguiles tras la inauguración oficial de la temporada de esquí en Sierra Nevada. Ariel C. Rojas

Sierra Nevada inaugura la temporada de esquí con su mejor apertura en cuatro años

La estación granadina, con 355 metros de desnivel esquiable, pone en marcha 9 remontes y 7 kilómetros de pistas abiertas

Javier F. Barrera

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:24

Sierra Nevada ha inaugurado este sábado día 29 de noviembre una temporada para soñar con su mejor apertura en cuatro años. Fue en la temporada ... 21/22 cuando se abrió por última vez en el mes de noviembre, en concreto, un sábado día 27. Posteriormente, en la temporada 22/23 Sierra Nevada abrió un 3 de diciembre, al igual que en la siguiente, la 23/24. Por último, la temporada pasada fue la apertura más tardía, un 13 de diciembre.

