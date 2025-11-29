Sierra Nevada inaugura la temporada de esquí con su mejor apertura en cuatro años

Sierra Nevada ha inaugurado este sábado día 29 de noviembre una temporada para soñar con su mejor apertura en cuatro años. Fue en la temporada ... 21/22 cuando se abrió por última vez en el mes de noviembre, en concreto, un sábado día 27. Posteriormente, en la temporada 22/23 Sierra Nevada abrió un 3 de diciembre, al igual que en la siguiente, la 23/24. Por último, la temporada pasada fue la apertura más tardía, un 13 de diciembre.

La consecuencia de la apertura, acompañada de un sol inmejorable, es que Sierra Nevada se convierte en una fábrica de sonrisas y abrazos. Si el final de septiembre es el momento de la vuelta al cole y los reencuentros tras el largo verano de calor; en el mundo blanco este puesto lo ocupa el presente mes de noviembre, cuando la meteorología reparte la suerte. «Este es el mejor día del año», gritaba a pleno pulmón un talludito esquiador en Borreguiles al encontrarse con unos amigos.

La apertura de este sábado ofrece en el dominio deportivo de Sierra Nevada 355 metros de desnivel esquiable, con nueve remontes operativos y algo más de siete kilómetros de pistas abiertas, todas ellas en el área de Borreguiles. Con la inauguración de la temporada en Sierra Nevada, son ya cinco las estaciones de esquí abiertas en el territorio nacional. Así, a Sierra Nevada hay que sumar las de los Pirineos: Alp 2500 (Gerona), Baqueira Beret (Lérida), Astún y Formigal (ambas en Huesca).

Como siempre, la profesionalidad de los trabajadores de Cetursa, la empresa pública que gestiona los recursos mecánicos de la estación de esquí granadina-, ha hecho posible esta apertura con la combinación de las nevada, las bajas temperaturas y la producción de nieve con los cañones.

«Nos ha faltado un pellizco», explicaban a pie de pistas. Se lamentaban así que no se ha logrado que la mítica pista del Río, columna vertebral del entramado de las pistas, esté completamente nevada para que la sensación y experiencia esquiable de este primer día sea completa. Al no tener nieve al final de la pista del Río, que conecta con la plaza de Andalucía, los esquiadores tienen que bajar en telecabina.

Las expectativas, sin embargo, son muy altas de cara al puente de la Constitución. «Tenemos previsiones de un frente frío que si acompaña a la producción de nieve con bajas temperaturas nos va a permitir que la pista dle Río esté completamente operativa».

La temporada se ha estrfenado con siete kilómetros de pistas y todos los medios mecánicos a punto. Ariel C. Rojas

'Snow factory'

Además, el área recreativa del Mirlo sí se presenta con nieva a raudales. Esta situación, pese a encontrarse en una cota de altura inferior, obedece a que se estrena una de las numerosas novedades de la presente temporada: la 'snow factory'. Es decir, la fábrica de nieve. Se trata de un contenedor capaz de producir nieve de la mejor calidad con total independencia de la temperatura del aire.

Este sistema, que produce nieve a través de un circuito cerrado de refrigeración instalado dentro de la propia máquina, garantiza la operatividad de la zona desde los primeros días de temporada. Se trata de un alquiler para valorar si su funcionamiento se adecúa bien a Sierra Nevada. Su emplazamiento es el complejo de actividades Mirlo Blanco, en Pradollano.

Esta novedad es tan solo una de las muchas que presenta la temporada, como se encargó de explicar la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha inaugurado la temporada de esquí a pie de pistas, en Borreguiles, junto al delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados; Antonio Ayllón, delegado de la Consejería; y el director de Cetrusa, Jesús Ibáñez.

La consejera Rocío Díaz agradeció y felicitó a Cetursa por haber posibilitado la apertura de este sábado y explicó sucintamente las novedades de la temporada, que suponen una inversión de 19 millones de euros. Destacó entre ellas la instalación de doce nuevos cañones de nieve que, adquiridos hace un año, no pudieron instalarse la temporada pasada por causas operativas, ya se encuentran en sus ubicaciones previstas a la espera de ser probados: pista Superverde (Borreguiles), en el Prado de las Monjas (Loma de Dílar) y pista de El Río.

Igualmente, informaba Rocío Díaz, se estrenan tres máquinas pisapistas, dos de ellas con cabrestante, que serán destinadas al pisado de las pistas con mayor desnivel de Sierra Nevada. Están equipadas con el sistema 'snowsat', que permite al conductor detectar la cantidad de nieve que hay bajo la máquina a fin de realizar un pisado más eficaz. La tercera máquina irá destinada al 'snowpark' de la Loma de Dílar.

Luminarias y alfombras

También incidió la consejera de Fomento en la renovación de las luminarias de las pistas del Río y Maribel para mejorar la experiencia del esquí nocturno en esas dos emblemáticas pistas de Sierra Nevada. Se prevé conseguir una mejora en su eficiencia energética y desempeño de la iluminación exterior de estas pistas, que conectan Borreguiles con Pradollano.

Entre las novedades, por último, Rocío Díaz incidió en la reordenación de la zona de las alfombras de iniciación en el área de Borreguiles con la colocación de dos nuevas instalaciones, que sustituyen a una anterior y producen la reubicación otra. Las dos nuevas alfombras son de doble tapiz y disponen de mayor capacidad de transporte que las anteriores.

La consejera de Fomento no se olvidó del aspecto más lúdico del esquí e hizo mención al nuevo restaurante Nevasol, a pie de pista en Borreguiles. El edificio, levantado sobre el antiguo restaurante del mismo nombre -que databa de 1983- tiene una composición similar a la anterior en forma de letra ele, lo que permite la utilización de la terraza por parte de los usuarios al hacer el edificio de barrera frente a los vientos.