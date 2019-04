Sierra Nevada cuenta con un 75% de ocupación hotelera hasta el domingo

Sierra Nevada volvió a recibir este jueves una copiosa nevada y siguió incrementando unos espesores en las pistas que ya eran especialmente buenos en pleno mes de abril. La previsión es que hoy vuelva a nevar y ya no se habla de que la temporada esté garantizada hasta el cinco de mayo, sino de cuantas excursiones con esquís de travesía se podrán hacer más allá de esa fecha, una vez que se cierren las pistas. Es la parte positiva de un temporal que ha lastrado la afluencia y la facturación esta Semana Santa.

La estación tiene un sesenta y cinco por ciento de ocupación media hasta el domingo y eso, sin ser malo, podía haber sido mejor. Pero es que el miércoles la climatología comenzó a cambiar y ni siquiera se pudo abrir debido al fuerte viento. La falta de visibilidad del jueves y las fuertes nevadas impidieron que se pudieran poner todas las pistas en servicio y a penas se superaron los cincuenta kilómetros. De hecho, las competiciones que había previstas pertenecientes al Campeonato de Andalucía de Esquí Alpino se tuvieron que suspender. Mientras tanto, en la carretera de acceso a Pradollano hicieron falta cadenas desde el kilómetro 28 durante casi toda la mañana.

Así las cosas, es lógico pensar que el cliente de cercanía, que tradicionalmente presenta una buena afluencia en esta época del año, decidiera no subir a esquiar ante esta situación. Desde los hoteles Meliá de Sierra Nevada informaron a IDEAL de que no llegarán al setenta de ocupación estos días. «No es una ocupación especialmente alta pero es normal cuando la Semana Santa cae tan tarde. Aunque nevó y las pistas están en perfectas condiciones, ya había mucha gente había planificado sus vacaciones en otro tipo de destinos», explicaron fuentes de esta cadena hotelera. El Meliá Sierra Nevada permanecerá abierto hasta el día 28 de este mes y el Meliá Sol y Nieve cerrará sus puertas hasta la temporada que viene el 21. Entre los efectos más positivos de estas precipitaciones hay que destacar que Sierra Nevada tendrá abiertas al público todas sus áreas esquiables hasta el último día de temporada, previsto para el próximo cinco de mayo. Esto significa que, además de ofrecer 1.200 de desnivel esquiable, se podrá disfrutar de la Laguna, el Águila y el Snowpark, por citar algunos de los puntos más apreciados por los esquiadores.

ALEJANDRO MOLINA

Según informó Cetursa, el horario de apertura será el mismo que el de invierno, de nueve de la mañana a cinco menos cuarto. Y es que en estas fechas es habitual que se cambie este horario para ofrecer una mejor calida de pistas debido a las altas temperaturas, pero no será necesario este año debido a la gran cantidad de nieve que hay. También explicaron que durante las dos semanas finales de temporada la estación establecerá la tarifa de primavera en todos los tramos de edad.

Durante la semana del 29 de abril al cinco de mayo el parking subterráneo de la Plaza de Andalucía será gratuito y el último día de temporada se podrá esquiar abonando únicamente los cinco euros correspondientes al seguro de viajeros.

También habrá diferentes eventos y actividades como Trofeo Nacional de Profesores y Entrenadores de Deportes de Invierno ISIA TEST 2019, la Copa de Andalucía de Esquí Alpino para personas con Discapacidad Intelectual, el Encuentro Rikitaum de Esquí Telemark y la tradicional Bajada en Bañador.