Sierra Nevada abre temporada este sábado con 7 kilómetros de pistas en Borreguiles

La estación invernal de Sierra Nevada abre este sábado 29 de noviembre la temporada 2025/26 con 7 kilómetros esquiables en nueve pistas de la ... zona de Borreguiles, en lo que supone la mejor oferta de esquí en una jornada inaugural de las últimas cuatro campañas.

Para el día de apertura, con 355 metros de desnivel esquiable, Sierra Nevada pondrá en marcha 9 medios mecánicos: dos telecabinas, cinco telesillas y dos alfombras de iniciación.

Los espesores oscilan entre los 20 y 40 centímetros de nieve dura. El servicio de Pistas de Sierra Nevada aconseja no esquiar fuera de las pistas abiertas y balizadas debido al riesgo extremo por hielo.

La estación ofrecerá este fin de semana actividades en nieve para no esquiadores tanto en Pradollano (parque Mirlo Blanco, trineo Mirlo y pista de patinaje sobre hielo) como en Borreguiles (toboganes).

Asimismo, los restaurantes Central Grill y D'Puro Burger abrirán al público en Borreguiles.

Por lo demás, el sistema de nieve producida se mantiene operativo mientras las condiciones de temperatura y humedad lo permitan a fin de mejorar los espesores en pista y plantear nuevas aperturas.