El SAS cierra el consultorio de Pradollano hasta septiembre Pasillo vacío del consultorio médico de Pradollano, cerrado. / ALEJANDRO MOLINA La decisión se toma por motivos de seguridad en el centro médico de Sierra Nevada que serán solventados durante el verano ALEJANDRO MOLINA Sierra Nevada Miércoles, 5 junio 2019, 01:21

Pradollano se queda sin consultorio médico hasta el 15 septiembre. El centro médico ubicado junto al Telecabina Al Ándalus cerrará sus puertas el próximo viernes por motivos de seguridad, según explicaron fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ayer a IDEAL. Tras el informe realizado por técnicos de riesgos laborales e infraestructuras del SAS, se ha ordenado el cierre del centro para acometer las mejoras necesarias durante los próximos meses. Al parecer, estos problemas estarían relacionados con aspectos tales como cuadros de luces y suelos deslizantes, entre otras cosas.

Actualmente la población empadronada en Pradollano es de 186 personas aunque las que viven allí de manera efectiva durante todo el año son bastantes menos. Fuera de los meses de temporada de esquí, en los que la estación recibe casi un millón de esquiadores, la actividad de este centro desciende abruptamente pero permanece abierto para dar servicio tanto a los vecinos de Pradollano como a trabajadores de la estación y turistas. El horario de consulta y enfermería durante estos meses es de 10 de la mañana a una de la tarde de lunes a viernes.

Desde la Asociación de Vecinos de Pradollano su presidente, Javier Lucas, recordó ayer que el centro no sólo da servicio a los vecinos sino que atiende a un gran número de turistas en verano. «Hoy –por ayer– hay setenta personas mayores alojadas en la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano y algunos han estado en la consulta. En breve va a comenzar la temporada de verano y van a venir muchos turistas, es lamentable que no contemos en estas fechas con un centro médico aquí», se quejaba Lucas, que también criticó que no se lo hayan comunicado de manera oficial. «Nos hemos enterado casi por casualidad y a pocos días de que lo cierren. Nos parece bastante mal cómo se está llevando este tema», añadió el vecino de la estación.

Desde el SAS aseguraron este martes que el cierre es temporal y que el 15 de septiembre se reabrirá el centro. Mientras tanto se seguirá prestando la debida atención sanitaria desde otros centros de salud del entorno como pueden ser los de Pinos Genil o la Zubia, entre otros. El consultorio está ubicado en unas dependencias propiedad de Cetursa Sierra Nevada y desde el SAS también explicaron que actualmente están en conversaciones con esta empresa para acometer los trabajos oportunos durante los meses de verano.

Concentración

El próximo 6 de julio dará comienzo la temporada de verano en Sierra Nevada, que estará marcada por la celebración de conciertos, actividades culturales y un buen número de eventos deportivos. En el caso de las competiciones, es requisito indispensable que todas cuenten con ambulancia y personal sanitario, que se aporta desde la organización de cada una de ellas y debe dar cobertura a todos los participantes y miembros del staff.

Aprovechando la reunión hoy del consejo de administración de Cetursa, la Asociación de Vecinos ha convocado a las 12.30 una concentración frente a las oficinas de la empresa para tratar de frenar el cierre.