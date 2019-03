Romero roza la victoria en la Visera

Ni tan mal. Después de haber competido en un Campeonato del Mundo y destacar en la Copa de Europa de esquí de baches, el granadino Martín Romero (Club Nazarí) se había convertido en la gran esperanza española dentro de esta modalidad deportiva. Pero llegó la temporada 2018-2019 y decidió dejar la alta competición. La Federación Española de Deportes de Invierno, con su marca Spainsnow por bandera, no cuenta actualmente con una estructura de esquí de baches y la Federación Andaluza tampoco. Sea como fuere, Martín acabó por 'colgar' los esquís de competición.

Así las cosas, los Campeonatos de España de baches que se disputaron ayer en Sierra Nevada se salvaron en categoría absoluta, porque todos los que supuestamente habían dejado la alta competición se implicaron para que el evento no se quedara en blanco. Hablamos del malagueño Jorge Montoya, del navarro Ánder Zamora (otrora campeón de España), del granadino Lorenzo Marín y el mencionado Martín Romero, entre otros. Y es que de los diez corredores masculinos que formaron la clasificación absoluta, cinco eran senior y otros tantos júnior. Esta es la realidad del esquí de baches en España.

Sin a penas entrenar, Martín Romero fue segundo y Ánder Zamora fue tercero. Este último venía de una grave lesión y no había pasado baches hasta este fin de semana. El título de campeón de España fue para el catalán de categoría júnior Lucas Verdaguer. Sin posibilidad de entrenar asiduamente en los Pirineos Españoles, este joven deportista es habitual de las pistas francesas, donde sí encuentra la posibilidad de esquiar baches con frecuencia. Esta circunstancia y su talento le permitieron ayer tomar el relevo de Martín Romero como campeón de España en esquí de baches individual. La modalidad dual no se llevó a cabo en esta ocasión.

Verdaguer es el nuevo campeón pero lo consiguió por menos de un punto de ventaja sobre Marín Romero, que dejó escapar la victoria por un pequeño error en el tercer bache del recorrido. «En la ronda final he ido más a ganar y me ha salido mucho mejor. He hecho 'back flip' arriba y 'cork 7' abajo», explicó Verdaguer al término del evento, para continuar diciendo que no espera que Martín rindiese a tan buen nivel estando retirado.

El panorama no fue mucho más esperanzador en damas. La victoria fue para la granadina Paula Riquelme, que se impuso a la veterana Carmen González Simarro por apenas dos puntos de ventaja. Cinco eran las corredoras que formaban el plantel en senior y júnior. «Arriba he hecho un águila y abajo un twister águila. La nieve estaba bien pero en la final la niebla nos ha afectado un poco», explicó Paula Riquelme al término de la competición.

Especial atención hay que prestar también a la dirección de carrera, a cargo de Gustavo Wilhelmi, y al grupo de colaboradores de la FADI entre los que se encontraban Quique Cruz, Claudia, Charli y Eduardo Ruiz. Todos ellos colaboraron en la construcción de la pista, gestión de carrera y dirección, entre otras cosas. «Estoy muy agradecido tanto a los deportistas como a todos los que se han implicado en sacar adelante un año más el Campeonato de España de Baches», enfatizó Gustavo Wilhelmi.