Snowboard «Quiero completar dos ciclos olímpicos más» Regino Hernández, en su entrevista con IDEAL en el Hotel Meliá Sol y Nieve de Sierra Nevada. / A. M. G. El medallista Regino Hernández analiza en Sierra Nevada la temporada y sus proyectos para cuando deje la alta competición ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Jueves, 17 enero 2019, 00:54

Casi un año después de que Regino Hernández hiciese historia para el deporte español con una medalla olímpica en snowboard cross, el rider de Sierra Nevada sigue siendo igual. Cercano, sonriente y con una personalidad fuerte que a nadie deja indiferente. Lo que no es igual es lo que le rodea. En su cita con IDEAL le precede un equipo de profesionales de la comunicación de Movistar, hay un set preparado y cuando entra por la puerta se produce un silencio reverencial. Para los que le conocen de siempre sigue siendo Regino, pero el que acaba de entrar por la puerta es la leyenda que puso fin a más de treinta años de sequía de medallas olímpicas españolas sobre la nieve. Y esto es sólo el principio, porque Regino quiere completar dos ciclos olímpicos más.

«Si las lesiones me lo permiten quiero completar dos ciclos olímpicos más. Viendo las edades de la gente que hay en Copa del Mundo creo que no es ninguna locura. Pero serán las lesiones las que te tienen que permitir estar ahí», explica el ceutí. Pero para eso quedan años y hoy hay en marcha una temporada en la que puede volver a brillar con luz propia, a pesar de que el comienzo no ha sido todo lo bueno que le hubiese gustado. «Llevamos dos pruebas de la Copa del Mundo y los resultados no han acompañado a pesar de que las clasificatorias fueron bastante bien. Lo que pasa es que hemos tratado de cambiar cosas en mi snowboard que me he dado cuenta de que no funcionan. Me quedaba demasiado tiempo pensando en vez de hacer lo que me sale. Mi mayor ventaja es que todo me sale sin querer pensarlo y al hacerlo he fallado» explica Regino, que el día 31 estará en Park City (EE UU) para participar en el Campeonato del Mundo. Regino es optimista pero recuerda que «esto es boardercross, puedes ser el mejor del mundo pero tener mala suerte en las carreras y quedar el último. Las expectativas son siempre las mismas, podemos estar delante, pero podemos tener mala suerte también».

Lo que pasa, es que ahora Regino Hernández ya no pasa desapercibido. Ahora es medallista olímpico y se espera mucho de él. Las cosas no son igual. «Personalmente mi vida no ha cambiado, a veces me tengo que parar a pensar en lo que he conseguido porque yo sigo siendo igual. Sí que veo que ha cambiado el tema mediático porque la prensa está más encima. Es lo que más se ha notado», afirma el corredor.

Sobre el futuro de este deporte en España una vez que 'cuelgue' la tabla., Regino asegura que hace falta apoyo mediático. «Lo que necesitamos es que los medios nos sigan apoyando. Este es un deporte que aunque no sepas nada de snowboard la gente lo puede ver y entenderlo. Al fin y al cabo no dejan de ser carreras en las que gana el que llega primero. En el freestyle, por ejemplo, cuando han visto siete trucos que a ellos le parecen iguales se terminan por cansar. En cross eso no pasa. Por eso creo que sí que necesitaríamos que algún canal de televisión, como pasó con la F1 en su momento, apueste por este deporte».

Sobre la situación del snowboard en Sierra Nevada y las perspectivas que abre el cambio producido en la Federación Andaluza, Regino no tiene una opinión formada. «No conozco demasiado el programa del actual presidente pero espero que las cosas cambien si es para ir a mejor», explica el medallista olímpico, que asegura que no se ve de federativo en el futuro. Y es que Regino, fiel a su estilo, huye de aquello que se parezca a la política.