Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

El vértice geodésico ubicado en la cima del pico Veleta ha aparecido pintado con la bandera de Palestina. De esta forma, la lucha del pueblo ... palestino llega a uno de los puntos más altos de España. Además, en la base de hormigón donde se sustenta este punto geodésico han escrito con pintura verde la palabra «Libre».

Las reivindicaciones palestinas, por tanto, han llegado hasta los 3.398 los metros de altura con que cuenta el pico Veleta. La noticia la ha adelantado la cuenta en al red social Tik Tok 'sierranevada.diario', que se dedica por completo a publicar todo tipo de imágenes de la cadena montañosa granadina.

Este domingo a mediodía, el alcance de la publicación había llegado a cerca de 250.000 visualizaciones con setecientos comentarios, muchos de ellos muy críticos con la vandalización de este punto geodésico. De momento, ningún tipo de asociación o de organización se ha hecho responsable de esta pintada en el pico Veleta.

Francisco Muñoz Collado, director del Espacio Natural de Sierra Nevada, que engloba al Parque Nacional y el Natural, ha lamentado los hechos, en conversación telefónica con este periódico. «Más allá de la reivindicación política, Sierra Nevada no es el lugar indicado, no es el soporte adecuado para ello».

Francisco Muñoz no termina de comprender por qué «gente que sube montañas» se dedica a menospreciar un entorno valiosísimo «de singular belleza y riqueza que hay que proteger entre todos».

El director del Espacio Natural de Sierra Nevada confirma que ha ordenado que se recupere el lugar. «Mantenimiento está estudiando ya cómo hacerlo. Probablemente se pintará encima para dejar sin efecto esta acción», comenta. Francisco Muñoz pide a continuación «respeto máximo por el patrimonio natural de Sierra Nevada», «y que la necesida de expresarse o reivindicar busque y encuentre los soportes adecuados, que desde luego no es en Sierra nevada», insiste.

Un vértice geodésico es un punto del terreno con una posición geográfica exacta, marcado por una construcción (como un pilar de hormigón, en el caso del pico Veleta) y que forma parte de una red de referencia para crear mapas y realizar mediciones topográficas precisas.

Estos puntos se utilizan para la triangulación, permitiendo determinar la localización de otros lugares y son fundamentales para proyectos de infraestructura como carreteras o presas, así como para la elaboración de cartografía a gran escala.

Concentración en Puerta Real

Este domingo a las doce del mediodía se ha organización un acto reivindicativo por Palestina. Organizado por BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), el movimiento de liderazgo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad, han realizado un llamamiento a toda la sociedad. «El objetivo es mantener los ojos puestos en Gaza, donde la situación sigue siendo catastrófica».