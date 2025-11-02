Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Captura de la página en Tik Tok de sierranevada.diario

Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

El Espacio Natural de Sierra Nevada pide respeto por la naturaleza y confirma que recuperarán el emblemático lugar

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

El vértice geodésico ubicado en la cima del pico Veleta ha aparecido pintado con la bandera de Palestina. De esta forma, la lucha del pueblo ... palestino llega a uno de los puntos más altos de España. Además, en la base de hormigón donde se sustenta este punto geodésico han escrito con pintura verde la palabra «Libre».

