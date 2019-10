Todo lo que necesitas para la temporada de esquí en Sierra Nevada

Cursos de esquí y snowboard, alquiler de material y excursiones con raquetas para comenzar con buen pie IDEALE Sábado, 12 octubre 2019, 01:47

El inicio de la temporada de esquí y snowboard en Sierra Nevada está más cerca de lo que parece. De hecho, se espera que la campaña arranque en el mes de noviembre, momento en el que los amantes de la nieve podrán volver a enfundarse sus equipos para deslizarse por las pistas a toda velocidad. Justo ahora, cuando todavía falta algo más de un mes para que comience la temporada, es el momento ideal para que estés preparado para los primeros días de nieve.

Si te atrae la idea de subir a Sierra Nevada para pasarlo en grande en sus pistas pero eres novato y no te manejas del todo bien sobre la nieve Surfin te trae la solución. Se encuentran en la Plaza de Andalucía, en plena Sierra Nevada, y ofrecen cursos en los que enseñan a esquiar y hacer snowboard en clases de dos y cuatro horas con todo el material necesario incluido. Una oportunidad perfecta para que des tus primeros pasos sobre unos esquís que, gracias a Oferplan, puede ser tuya desde 29,90 euros.

Si no necesitas aprender porque ya eres capaz de manejarte en solitario también puedes recurrir al alquiler de equipo para esquí y snowboard que ofrece en Rules, en los locales 1 y 2 de la Plaza de Andalucía en Sierra Nevada. En este caso la oferta consiste en el alquiler de equipo para uno, dos o tres días, opciones con descuento en Oferplan con precios desde 13,99 a 33,99 euros.

Pero si lo tuyo no es la velocidad y el deporte extremo, no te preocupes. No todo lo que tiene que ver con la nieve está ligado a los esquís y las tablas de snowboard. Prueba de ello son las excursiones que ofrecen en Surfin: rutas por Sierra Nevada de dos horas en raquetas y con bastones con las que también te lo pasarás en grande practicando otro tipo de senderismo. Puedes reservar una plaza con descuento en Oferplan a un precio de 34,90 para una persona o 54,90 euros si deseas ir acompañado.