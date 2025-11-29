Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La imagen espacial de la NASA que muestra el blanco actual de Sierra Nevada. @MeteoGib

La imagen espacial de la NASA que muestra el blanco actual de Sierra Nevada

El tiempo de las últimas semanas ha favorecido la apertura de la estación de esquí, que abrirá este fin de semana tal y como tenía previsto

S. Palacios

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Una imagen de la NASA hecha con satélite muestra el blanco actual de las montañas de Sierra Nevada. La fotografía la ha compartido @MeteoGib ... en sus redes sociales. «Hoy el cielo estará más despejado y permitirá ver Sierra Nevada cubierta de nieve con su clásico patrón dendrítico (se han registrado informes recientes de 20-40 cm en Borreguiles (2.690 m)», ha detallado en su cuenta de X.

