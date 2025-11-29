La imagen espacial de la NASA que muestra el blanco actual de Sierra Nevada
El tiempo de las últimas semanas ha favorecido la apertura de la estación de esquí, que abrirá este fin de semana tal y como tenía previsto
S. Palacios
Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:31
Una imagen de la NASA hecha con satélite muestra el blanco actual de las montañas de Sierra Nevada. La fotografía la ha compartido @MeteoGib ... en sus redes sociales. «Hoy el cielo estará más despejado y permitirá ver Sierra Nevada cubierta de nieve con su clásico patrón dendrítico (se han registrado informes recientes de 20-40 cm en Borreguiles (2.690 m)», ha detallado en su cuenta de X.
#SierraNevada #Granada #Snow #Nieve - the beauty of Satellite - 27/11— MeteoGib (@MeteoGib) November 27, 2025
Clearer skies today allowing a view of the snow-capped Sierra Nevada with its classic dendritic pattern - recent reports of 20-40cm at Borreguiles (2,690m).
Image: NASA Terra MODIS pic.twitter.com/Kbugwy9oZb
Las precipitaciones de las últimas semanas han teñido de blanco la Sierra y las bajas temperaturas han hecho posible conservar la nieve. Este tiempo ha favorecido la apertura de la estación de esquí, que abrirá este fin de semana tal y como tenía previsto. La apertura tendrá lugar el sábado con siete kilómetros esquiables en nueve pistas de la zona de Borreguiles.
