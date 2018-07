Ginés Navarro gana la XXII Subida al Veleta en el último kilómetro, a más de 3.000 metros de altitud ALEJANDRO MOLINA La polaca Dorota Radomaska, vencedora en la Límite de ayer, gana hoy en el Veleta y se convierte en la gran protagonista del fin de semana en Sierra Nevada ALEJANDRO MOLINA Lunes, 9 julio 2018, 00:47

Hay carreras que hacen afición y la que se celebró ayer entre Cenes de la Vega y el Veleta es una de ellas. No faltó ni un ingrediente: batalla entre los ciclistas, emoción hasta los últimos metros y, cómo no, un recorrido espectacular con nieve en pleno verano. ¿Quien da más? Así fue la vigésimo quinta edición de la Subida Cicloturista al Veleta, que ayer tuvo lugar con casi seiscientos participantes en la línea de salida.

En ese escenario es en el que se impuso el almeriense de Vélez Rubio Ginés Navarro, que a sus 24 años ya sabe lo que es ganar la Límite -lo hizo el año pasado en la versión corta- y la Subida al Veleta. Lo hizo después de batir casi al sprint a Francisco Rodríguez Pozo, cuando la meta estaba ya al alcance de la vista, a 3.296 metros de altitud.

No menos valor tuvo la gran actuación de Francisco Rodríguez, que se marchó en solitario en los primeros compases de la prueba y aguantó así casi hasta el final. De hecho, su ritmo llegando al desvío del Dornajo, en el kilómetro 21 del trazado, era tal que surgían dudas de que pudiese aguantar así hasta la meta. En ese punto del trazado Ginés Navarro, que el sábado fue cuarto en la Límite de 131 kilómetros, y Fernando Romera, que había sido segundo en esa misma distancia, formaron una pareja perseguidora muy distanciada también del resto de corredores de la prueba.

Galería. SIERRA NEVADA

La batalla se fue tornando cada vez más emocionante, con un Fernando Romera que asumió la responsabilidad de la persecución de la cabeza de carrera. El gesto de Romera sobre la bicicleta era un libro abierto: dientes apretados, mirada fija y balanceo de hombros a uno y otro lado del manillar para divisar al comienzo de cada curva como al fondo volvía a desaparecer del campo visual Francisco Rodríguez. Mientras, Ginés Navarro continuaba soldado a la rueda trasera de Romera esperando su oportunidad. «He hecho toda la subida a rueda de Fernando, no podía darle relevos. Al final me ha dicho que no podía y que siguiese sólo», explicó poco después de cruzar la meta el de Vélez Rubio.

Dicho y hecho. Ginés soltó un demarraje con el que logró dar caza a Francisco, que no pudo seguir la rueda del estudiante de Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada. Ginés, que pudo batir el récord de la subida, marcó un tiempo en meta de dos horas y diez segundos. Finalmente Francisco Rodríguez fue segundo, a siete segundos del vencedor, mientras que Fernando Romera terminó en tercera posición, con una marca de dos horas, un minuto y treinta y un segundos.

A Romera le quedó el honor de haberse hecho con el primer puesto en la clasificación de Escalador Titanium, valedera para aquellos ciclistas que tomaron parte el sábado en la versión larga de la Sierra Nevada Límite y el domingo en la Subida al Veleta.

En categoría femenina la gran dominadora del fin de semana fue la polaca afincada en Málaga Dorota Radomanska, que volvió a ser la primera el domingo en el Veleta tras haber ganado el día anterior en el recorrido largo de la Sierra Nevada Límite. Dorota se plantó ayer en la meta con casi veinte minutos de adelanto sobre la segunda clasificada, Fabiola Muñoz. Como no podía ser de otra manera, Radomanska se proclamó vencedora de la categoría Titanium con total autoridad, aunque ella misma afirmó que no las tuvo todas consigo.

«Fue muy difícil porque tenía las piernas muy cansadas de ayer -por el sábado- y he perdido muchos grupos con los que hacer la subida a un mejor ritmo. A partir del Dornajo he cogido una buena cadencia. Los chicos en carrera han sido muy amables y me han apoyado mucho al saber que iba primera. Esta montaña es un paraíso, se puede disfrutar todo, también vengo en invierno para hacer snow y ahora para la bicicleta», explicó la ciclista ganadora en varias ocasiones de la versión corta de la Límite.

Fuera de los mejores tiempos, la 'otra vencedora' en Sierra Nevada fue la nieve que todavía permanece en los últimos kilómetros de la subida. Fue el gran atractivo para los participantes, que no dejaron de hacerse fotos en los tramos en los que más nieve hay para inmortalizar una experiencia que no se daba en esta montaña desde hacía años. Y es que si practicar ciclismo en la Sierra merece la pena siempre, hacerlo con el regalo de la nieve en pleno mes de julio es algo que no dejó indiferente a ningún participante ayer en el evento deportivo.

'El Vélez' en el recuerdo

En el recuerdo de los corredores estuvo muy presente también la figura de Antonio Jesús Vélez, el ciclista granadino que logró vencer en nueve ocasiones la Subida al Veleta y fallecido el pasado año cuando hacía alpinismo en los Alpes. Su familia estuvo presente en el homenaje que se realizó al final de la jornada.

Clasificaciones XXII subida cicloturista al Veleta

Hombres

1.- Ginés Navarro Lomas (Ind)…2.00.10 horas

2.- Francisco Rodríguez Pozo (Ind)…2.00.17 horas

3.- Fernando Romera Porras (CDC Castell)…2:01:31 horas

Mujeres

1.- Dorota Radomaska (Dodekstudio) … 2:41:53 horas

2.- Fabiola Muñoz Ros (Semar) … 3:00:13 horas

3.- Mari Paz Sánchez (CD Sabika) … 3:04:28 horas

ESCALADOR DE ORO (Límite 62 km + Cicloturista al Veleta)

Hombres

1.- Gonzalo Roldán Álvarez (Nevada Bike) … 4.59.13 horas

2.- Alejandro López Gómez (LaserGranada) … 5:04:32 horas

3.- Antonio Murcia García (CCSax) ... 5:12:51 horas

Mujeres

1.- Fabiola Muñoz Ros (Semar)… 6:32:38 horas

2.- Marta Arráez (CC La Alcayna) … 8:01:26

ESCALADOR TITANIUM (Límite 131 km + Cicloturista al Veleta)

Hombres

1.- Fernando Romera Porras (CDC Castell)… 6:46:27 horas

2.- Ginés Navarro Lomas (Ind) …6:51:05 horas

3.- Krzysztof Lewandowski (Dodekstudio) … 6:58:19 horas

Mujeres

1.- Dorota Radomanska (Dodekstudio)…

2.- Clara Palenzuela (Gobik Los Bronces)…