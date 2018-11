«La FADI tiene que ser la casa de todos y cubrir las necesidades de la gente» Carlos Santandreu relevará a Juan Luis Hernández, que presidió la FADI durante 16 años. / A. MOLINA Entrevista a Carlos Santandreu del Carpio, presidente electo de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno | Tras su etapa al frente del Club de Esquí Caja Rural, en el que militó desde los seis años, releva a Juan Luis Hernández al frente del organismo andaluz ALEJANDRO MOLINA GRANADA Jueves, 15 noviembre 2018, 00:57

Carlos Santandreu tiene 42 años y es aparejador. También es técnico deportivo superior en esquí alpino y militó en el Club Caja Rural desde los seis años. El esquí es su gran pasión y desde el pasado lunes es el nuevo presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI).

-¿Por qué se presentó a la presidencia de la FADI?

-Tengo muchas ganas de llevar a cabo proyectos y conseguir objetivos que en un club no se pueden realizar porque no se tienen las capacidades suficientes. Proyectos como el que yo hice de Rural Race y que he visto que con más apoyo se pueden hacer.

-¿Qué le faltaba a la FADI y qué es lo primero que quiere implementar?

-La Federación ha llevado una evolución que no ha acompañado a la progresión de los deportes de invierno. Los clubes y técnicos han crecido y la federación no ha ido en paralelo. No ha conseguido arropar a esos técnicos, se ha quedado en lo que se ofrecía hace años y ahora se ven instituciones que tienen más que la FADI con menos medios. El entorno pide cambios. Lo de atrás no está mal pero está falto de realidad.

-¿Hay algo de la FADI que quiera mantener?

-Aquí entra la falta de información que teníamos desde la FADI. No conocemos la realidad de los programas que se están haciendo. No nos informaban de verdad de lo que pasaba. Por eso después de doce años como técnico en un club no se muy bien lo que hay. Veo las necesidades que los deportistas tenemos y los apoyos institucionales tan grandes que hay, económicos y de medios en una estación espectacular, y que llegue tan poco es algo que no entiendo. Luego rascabas un poco más y te sentabas como amigo con Carolina -antigua directora técnica de la FADI- y te daba una explicación sencilla y entendías que no quedaban más narices que hacerlo así. Creo que la falta de información no nos ha dejado ver la realidad de lo que pasa.

-¿Qué tiene que ser la FADI?

-Tiene que ser la casa de todos y cubrir las necesidades de la gente. Tenemos que mantener la inercia de unión que se ha creado en estos meses para que todo el mundo aporte. Se que a todos no se le va a poder dar lo que quieren ni satisfacer al cien por cien, pero mucha gente me dice que su interés es el mismo.

-¿Cómo quiere enfocar la competición?

-Nuestro proyecto viene a atender al volumen grande de deportistas que no son la élite ni los tecnificados, que están en torno a 300 personas, y a los que la federación lo único que les da es un descuento en el pase y la posibilidad de usar una pista de entrenamiento. Pero ese pase hay que darlo en base a unos criterios reales y la pista debe ser para tener un entrenamiento útil. No vale con tener la pista y ya está. Su gestión tiene que organizarla la federación. Cetursa nos pide que lo hagamos.

-Usted ha mostrado su interés por la figura de las selecciones andaluzas. ¿No está cubierto ese apartado con el CETDI y el CTRD?

-El CETDI y CTRD están muy condicionados a los cupos de participación de Andalucía en la Copa de España, que lamentablemente es ridículo, con 10 o 12 plazas. Pero la masa de deportistas que no accedían a esa tecnificación sí va a otras competiciones y obtiene buenos resultados, esas son las selecciones andaluzas. Nos gustaría ir como selección andaluza a competiciones como la Pitarroy y al Campeonato de Navarra. Con fondos federativos habría que ayudar a esa selección.

-¿No es eso ampliar el CETDI?

-Es la selección andaluza, porque el CETDI va a tener sus requisitos y sus subvenciones. No vamos a usar los fondos del CETDI o CTRD para los niños seleccionados.

-¿Cuáles son los planteamientos en el apartado de competiciones?

-Tenemos que crear eventos que aglutinen varias competiciones para que el volumen de participación sea mayor. Eso atraerá a los patrocinadores. Ya se ha hecho, pero desordenado.

-¿Quiere hacer menos carreras?

-No menos carreras, pero sí menos días de carreras. Si hacemos coincidir U14 y U16 con los U10 y U12 de alpino el mismo día y en la misma zona todo el club se concentra. Si cada fin de semana haces una cosa, tienes al club siempre con el problema de las carreras. Si lográsemos, con la ayuda de un patrocinador y de Cetursa, la posibilidad de en un mismo fin de semana hacer un evento fuerte con tres o cuatro carreras en un mismo día, eso a Cetursa le haría un favor.

-¿Están los clubes preparados para eso?

-Se necesita más formación en los clubes, con gente que sepa de cronometraje, de normativa, jueces... Los clubes tienen que ponerse al día de eso. Con formación por parte de la FADI se puede avanzar, con el apoyo del IAD y de Cetursa.

-Usted tiene experiencia como formador de profesores de esquí en un centro privado. ¿Cómo quiere enfocar la formación del IAD/FADI?

-La formación reglada es complicada y sensible por intereses que puede haber. Nosotros traíamos a Javi Ocaña para estar en el apartado del IAD (Instituto Andaluz del Deporte) y suerte que ha entrado. Él va a ser el coordinador dentro. Pero en la formación reglada no da tiempo a ver todo lo que hace falta. Según es la norma, tienes que valorar hasta donde quieres llegar. Conozco las lagunas que hay. Ahora el nivel dos del técnico deportivo se da en dos semanas. No da tiempo. Mi idea es que la formación reglada vaya por un lado y que la FADI tenga bajo su amparo la formación complementaria de los técnicos de los clubes. Por ejemplo, formación de gestión de clubes, que no se da a ningún técnico deportivo, o seguridad en pista. Se da de montaña pero no en las pistas. Sólo dan seis horas de mantenimiento de material.

-¿Se plantea la figura de un director deportivo?

-No. Por la FADI han pasado excelentes profesionales como José Luis Alejo y Carolina Ruiz, y no los hemos sabido aprovechar. Ahora mismo creo que la figura de un director técnico que hemos tenido nos ha separado. Ahora serán los comités técnicos. Tampoco descarto que lo haya en el futuro.

-¿Y qué planes tiene para el hielo?

-Ahora mismo veo una desorganización absoluta y desunión. No entiendo como la Federación Española no rige muchas de las actuaciones que se hacen. Creo que no hay un reglamento claro desde el desconocimiento que tengo. Tenemos una situación muy difícil en casa. Me ha llamado la atención el acercamiento de nuestros clubes a otras federaciones.

-Tiene un proyecto ambicioso. ¿Como pretende sufragarlo?

-Las subvenciones son las que hay y vamos a seguir todo en la misma línea. Por el momento no hay cerrado nada a nivel de patrocinio, pero hay cosas. Hemos creado una ilusión y durante estos seis meses se han acercado personas que pueden traer patrocinio.