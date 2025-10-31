Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El espectacular amanecer en las cumbres de Sierra Nevada. @MeteoSN

El espectacular amanecer en las cumbres de Sierra Nevada

Las nubes lenticulares han vuelto a ser un día más las protagonistas del comienzo de la jornada en Borreguiles

Sandra Palacios

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:20

Comenta

Las cumbres de Sierra Nevada ya cuentan con las primeras acumulaciones de nieve en los picos más altos. Una estampa que se ha unido esta ... mañana con un amanecer anaranjado en Borreguiles que ha dejado algunas fotografías muy pintorescas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  6. 6 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  7. 7 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  8. 8

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  9. 9 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  10. 10 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El espectacular amanecer en las cumbres de Sierra Nevada

El espectacular amanecer en las cumbres de Sierra Nevada