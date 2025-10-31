El espectacular amanecer en las cumbres de Sierra Nevada

Las cumbres de Sierra Nevada ya cuentan con las primeras acumulaciones de nieve en los picos más altos. Una estampa que se ha unido esta ... mañana con un amanecer anaranjado en Borreguiles que ha dejado algunas fotografías muy pintorescas.

Las nubes lenticulares han vuelto a ser un día más las protagonistas del comienzo de la jornada en la Sierra. La cuenta de X MeteoSN ha compartido una fotografía en la que se ven estas nubes en forma de disco en tonos anaranjados, formadas por el movimiento del aire sobre las montañas. «Así amanecemos. Espectáculo de colores tras la nevada de año en cotas altas», cita la publicación.

Buenos días Veleta

📷30/10/25 pic.twitter.com/bE936ZHecI — Sierra Nevada (@websierranevada) October 30, 2025

Así, tras las precipitaciones de los últimos días, el Pico Veleta cuenta ya con nieve, señal de que comienza la cuenta atrás para poder disfrutar de la temporada de esquí y las bajadas con trineo en Sierra Nevada.