Los deportes de invierno piden paso en Andalucía

Los deportistas de invierno andaluces fueron los protagonistas ayer en la tercera gala del deporte blanco andaluz. El evento comenzó por la mañana en las pistas de Sierra Nevada y terminó por tarde en el Pabellón Mulhacén, en Granada. De este modo, la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI) quiso visualizar la totalidad de las disciplinas que engloba la institución, entre las que también están los deportes de hielo. El descenso en Sierra Nevada comenzó a las 13:30 horas en la pista Audi y contó con más de trescientos deportistas de todos los clubes de la estación, incluidos los de esquí de fondo y la biatleta Victoria Padial. Tampoco faltaron los integrantes del CETDI Sierra Nevada de esquí alpino y snowboard. Según explicó el presidente de la FADI, Carlos Santandreu, «la idea es que todos los clubes Sierra Nevada se presenten y que los chicos se vuelvan a sentir parte de un proyecto deportivo».

Aunque no era el motivo del evento, Santandreu también explicó a IDEAL que el calendario deportivo que hay publicado por la FADI para esta temporada sufrirá variaciones próximamente. «El calendario de competiciones está en revisión y falta concretar si algún club coge algunas fechas, sobre todo porque hay clubes nuevos y han pedido si pueden organizar algunas carreras. Estamos buscando la forma para que varios clubes co-organicen», explicó el presidente de la FADI. También se pudo saber que ayer se ha presentó el CETDI pero no así los integrantes del Centro Técnico de Rendimiento Deportivo (CTRD), «cuya estructura esperamos que esté armada para el dos de enero», afirmó Santandreu.

No faltó a la cita el 'bachero' Martín Romero, que ya no forma parte del CETDI de esquí artístico. El mayor exponente de esquí de baches de España ha decidido dejar la competición esta año al no existir equipo nacional y no haber contado con un proyecto capaz de motivarle para seguir en el máximo nivel deportivo. Igualmente, tampoco continúa este año en el CETDI de esquí alpino Irene Álvarez, doble medallista el año pasado en los Campeonatos de España absolutos. La mejor granadina el año pasado también ha colgado los esquís.

Por la tarde, sobre el hielo del Pabellón Mulhacén, además de la presentación los clubes se hizo entrega de reconocimientos al presidente saliente, Juan Luis Hernández, al SEREIM de la Guardia Civil en Granada, y al club Caja Rural.