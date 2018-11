Comité de trabajadores y dirección de Cetursa están convocados mañana al SERCLA Sierra Nevada sigue recibiendo nieve sin que haya comunicación oficial de adelanto de apertura ALEJANDRO MOLINA Martes, 20 noviembre 2018, 15:44

Sierra Nevada podría arrancar el próximo sábado, día 24, la temporada de esquí. Aunque el anuncio oficial por parte de Cetursa no se ha confirmado por el momento, fuentes no oficiales aseguran que ya está todo listo y que en la posibilidad de abrir el sábado es real. A las dos y media de la tarde de hoy el presidente de los empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera, ha asegurado a IDEAL que a esa hora no habían recibido ninguna comunicación oficial por parte de la empresa que gestiona la estación confirmando el adelanto de la apertura. También ha confirmado que sigue adelante la movilización prevista para el día 26 frente a la sede del gobierno andaluz en Granada.

Sobre la amenaza de huelga que hay convocada por parte del Comité de Empresa, fuentes consultadas hoy por IDEAL han explicado que mañana a las doce están convocados al SERCLA para reunirse con la dirección de Cetursa y que, por ahora, la huelga sigue adelante tal y como estaba planteada. A las veinte horas de mañana hay convocada una asamblea de trabajadores en la que se expondrán los resultados del SERCLA y en la que podría acordarse desconvocar la huelga. Sería la clave para que, por fin, la temporada de esquí pudiese arrancar pues el resto de la maquinaria ya está lista. Según ha podido confirmar este periódico a lo largo de los últimos días, no sólo se han realizado contrataciones de personal de pistas y remontes, sino que se han realizado las pruebas de carga pertinentes de cada medio mecánico y se han pisado las principales pistas.

Mientras tanto, Sierra Nevada sigue acumulando nieve en su dominio esquiable gracias a la copiosa nevada que se inició ayer y que continúa a estas horas. Si ya el pasado fin de semana las pistas presentaban muy buenas condiciones para la práctica del esquí, las nevadas siguen mejorando la situación. Tanto Pradollano como la carretera de acceso a la estación se han vuelto a teñir de blanco hoy y las previsiones anuncian más nieve en los próximos días. Si bien el último tramo del Río hace que este recorrido sea duda de cara a una hipotética apertura este fin de semana, Borreguiles y la zona de Veleta están en perfecto estado. De hecho, en las últimas horas se podrían haber acumulado en esas zonas en torno a veinte centímetros más.