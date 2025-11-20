Cetursa anuncia nuevos patrocinadores y maquinaria renovada para la nueva temporada de Sierra Nevada

La estación de esquí de Sierra Nevada contará con novedades de cara a la nueva temporada. El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, anunció el ... acuerdo con tres empresas «de primer nivel» en materia de nuevos patrocinadores que se unirán a los ya existentes, así como maquinaria inédita con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante durante la gala de Deportes de Invierno 2025.

MÁS INFORMACIÓN La misión de hacer accesible Sierra Nevada, reconocida en la gala de Cetursa

«Aparte, en cuanto a producción de nieve, sumamos el generador SnowFactory a prueba en la zona de Mirlo Blanco, aunque también dará apoyo a El Río y el telesilla Jara. También contamos con una docena de cañones nuevos, así como tres máquinas pisapistas para tener el mejor parte de nieve cada día», desveló.

Ampliar El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez. Blanca Rodríguez

De cara a la apertura, «incluimos dos alfombras nuevas en los remontes. Al mismo tiempo incorporamos un sistema de control de colas mediante inteligencia artificial, algo prácticamente inédito en el resto de estaciones, lo que permitirá un mejor acceso a Borreguiles», añadió.

A nivel hostelero, Ibáñez comentó que «el nuevo hotel Nevasol, aún en construcción, ofrecerá un gran servicio de en Borreguiles».

Rocío Díaz

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y presidenta de Cetursa, Rocío Díaz, sacó pecho por dicha gestión. «Hemos emprendido un proceso de transformación de Sierra Nevada sin precedentes para situarnos entre las estaciones más sostenibles y modernas de Europa con una inversión histórica de 120 millones de euros». valoró.

«Cetursa está más preparada que nunca para afrontar sus siguientes retos, como las obras que harán más cómoda y segura la carretera de acceso y que arrancarán en los próximos días!, concluyó.