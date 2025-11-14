Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La borrasca Claudia viste de blanco Sierra Nevada.

La borrasca Claudia viste de blanco Sierra Nevada. Ideal

La borrasca Claudia viste de blanco Sierra Nevada

La estación tiene previsto abrir la temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:43

La borrasca Claudia se ha dejado notar en Granada, especialmente en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, que ha amanecido este viernes llena ... de nieve. Ya no solo es la zona del Pico Veleta la que está teñida de blanco, sino todo Borreguiles, con cota desde los 2.500 metros de altitud.

