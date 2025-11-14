La borrasca Claudia viste de blanco Sierra Nevada
La estación tiene previsto abrir la temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen
Granada
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:43
La borrasca Claudia se ha dejado notar en Granada, especialmente en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, que ha amanecido este viernes llena ... de nieve. Ya no solo es la zona del Pico Veleta la que está teñida de blanco, sino todo Borreguiles, con cota desde los 2.500 metros de altitud.
❄️Buenos días desde #SierraNevada❄️— Sierra Nevada (@websierranevada) November 14, 2025
La estación se sigue vistiendo de blanco
📷 14/11/2025
ℹ️https://t.co/TsiUDZpo0C #SienteSierraNevada pic.twitter.com/3sLSueaYoN
Cetursa pronostisca que la borrasca dejará más nieve durante el fin de semana, en diferentes cotas de altitud, y se extenderá hasta el lunes. «La estación se sigue vistiendo de blanco», ha publicado la cuenta oficial de Sierra Nevada en redes sociales.
La estación tiene previsto abrir la temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen para contar con nieve suficiente, por lo que esta nevada supone un gran aporte. «Las rachas de viento han sido de más de 150km/h durante la noche; imposible dormir», ha señalado @MeteoSN.
