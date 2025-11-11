La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
El Espacio Natural ha repintado el vértice geodésico del Veleta, que también había sido grafiteadocon la enseña del país
Granada
Martes, 11 de noviembre 2025, 18:35
Los montañeros granadinos, si ya estaban molestos al conocerse que el vértice geodésico del pico Veleta había sido pintado con la bandera palestina; ahora ... lo están mucho más porque también se ha pintado el del Mulhacén, la cumbre peninsular, y lo consideran una falta total de respeto, sin entrar a valorar las cuestiones políticas que reivindican con este acto.
Así es, Francisco Muñoz Collado, director del Espacio Natural de Sierra Nevada, que engloba al Parque Nacional y el Natural, ha confirmado que también se ha vandalizado el vértice del Mulhacén y ha lamentado los hechos, en conversación telefónica con este periódico.
Al mismo tiempo, ha informado que los servicios técnicos han limpiado el vértice geodésico del Veleta y así se ha borrado completamente la bandera Palestina y la palabra 'Libre' que se había pintado sobre la base del vértice.
También ha confirmado que en los próximos días se subirá a la cumbre del Mulhacén para realizar la misma operación que se ha realizado en el Veleta, de forma que el vértice geodésico volverá a aparecer sin la bandera grafiteada con los colores de Palestina para realizar sus reivindicaciones.
Una cuestión de altura
Esta vez, las reivindicaciones palestinas han desaparecido de los 3.398 los metros de altura con que cuenta el pico Veleta y se han superado hasta llegar a los 3.478 que suma el Mulhacén .
La noticia la ha adelantado la cuenta en la red social Tik Tok 'sierranevada.diario', que se dedica por completo a publicar todo tipo de imágenes de la cadena montañosa granadina.
