Limpieza del vértice geodésico del Veleta y cómo ha quedado (debajo). A la derecha, el del Mulhacén. Javier F. Barrera

La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén

El Espacio Natural ha repintado el vértice geodésico del Veleta, que también había sido grafiteadocon la enseña del país

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:35

 Los montañeros granadinos, si ya estaban molestos al conocerse que el vértice geodésico del pico Veleta había sido pintado con la bandera palestina; ahora ... lo están mucho más porque también se ha pintado el del Mulhacén, la cumbre peninsular, y lo consideran una falta total de respeto, sin entrar a valorar las cuestiones políticas que reivindican con este acto.

