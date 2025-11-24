Todas las zambombas y panderetas cofrades de 2025 en Granada Cada cofradía pone su sello: desde los patios señoriales del Centro hasta el carácter de barrio del Realejo, pasando por la fuerza cofrade del Zaidín o la estampa única del Albaicín y su recuperada pandereta.

Tras Cristo Rey, la Granada cofrade vuelve a preparar, un año más, el pulso entrañable del Adviento y la Navidad. Con diciembre ya asomando por las cuestas del Albaicín y el olor a chimenea trepando por las callejas empedradas, las hermandades ultiman los detalles de unas zambombas y panderetas que se han consolidado como una de las citas más esperadas del calendario prenavideño. Lo que nació como reuniones puntuales en nuetsra ciudad es hoy una tradición firmemente asentada, capaz de reunir a hermanos, vecinos y visitantes en torno al cante, la convivencia y el sabor más popular de estas fechas.

En apenas unos años, la ciudad —fiel al compás flamenco y al villancico añejo— ha hecho suyas estas celebraciones, que ya forman una auténtica ruta navideña. A ellas se suman familias enteras y numerosos curiosos que buscan ese ambiente cálido y cercano que solo ofrecen los templos y casas de hermandad cuando se abren para compartir mesa, música y alegría.

Cada cofradía pone su sello: desde los patios señoriales del Centro hasta el carácter de barrio del Realejo, pasando por la fuerza cofrade del Zaidín o la estampa única del Albaicín y su recuperada pandereta. Son encuentros donde el villancico se convierte en patrimonio común y donde guitarras, palmas y panderetas se mezclan con el bullicio de los más pequeños y la ilusión previa a la Navidad.

La agenda de este año vuelve a ser amplia y variada. Desde los últimos días de noviembre y hasta bien entrado diciembre, Granada se llenará de actuaciones, degustaciones tradicionales y espacios de convivencia que refuerzan el espíritu fraterno de las hermandades. Una invitación abierta a celebrar la Navidad desde la cercanía y a seguir construyendo una costumbre que ya late con fuerza propia en la ciudad.

28 y 29 de noviembre Pasión y Estrella

La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella convoca una nueva edición de la Zambomba Flamenca La Estrella 2025, que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en la Residencia del Colegio Ave María San Cristóbal, frente al mirador del mismo nombre.

El viernes dará comienzo a las 19:00 horas, mientras que el sábado arrancará a la 13:00 horas, en un enclave privilegiado para vivir el arranque de la Navidad entre música y convivencia.

Gitanos - Coro Rociero 'Abriendo Caminos'

La música y el cante flamenco se darán cita en la calle Alcalá de Henares con la actuación del Coro Rociero 'Abriendo Caminos', que presentará su repertorio cargado de villancicos y ambiente navideño en colaboración con la hermandad de los Gitanos que pasa sus primeras navidades en su nueva Casa de Hermandad

El evento tendrá lugar el próximo jueves 5 de diciembre, a partir de las 20:30 horas. Una oportunidad única para disfrutar del sabor de la tradición rociera y compartir una velada marcada por la música, la convivencia y el espíritu festivo que caracteriza a estas actividades navideñas.

6 de diciembre Nazareno y Merced

La Hermandad del Nazareno y la Merced celebrará su zambomba el 6 de diciembre, desde las 16:00 h, en su Casa de Hermandad.

Actuarán Carlos Neyall, el Grupo Algarabía y varios invitados que llenarán de ambiente flamenco una tarde pensada para reencontrarse, compartir y dar juntos la bienvenida a la Navidad.

6 de diciembre Ferroviarios

La Navidad llega a Armilla cargada de villancicos, alegría y convivencia gracias a la hermandad de los Ferroviarios el 6 de diciembre. Los salones de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario se transformarán en un espacio de música, baile y tradición.

Bajo el título 'Estación: Navidad. La gran zambomba navideña', la jornada se desarrollará de 13:00 a 00:00 horas y promete reunir a familias, vecinos y cofrades en torno a la música, los villancicos y la gastronomía típica de estas fechas.

13 de diciembre Cautivo, Gitanos, Borriquilla y Maravillas

Cuatro hermandades, un mismo compás navideño. Cautivo, Gitanos, Borriquilla y Maravillas vuelven a celebrar su tradicional Zambomba Cofrade conjunta el 13 de diciembre, en Granada 10, desde las 16:00 h, en una cita que cada año reúne a cientos de cofrades.

13 de diciembre Resurrección y Triunfo

La hermandad de la Resurrección y el Triunfo celebrará su zambomba en el Patio del Colegio de la Divina Infantita (Camino Bajo de Huétor, 49), desde las 13:00 horas.

La jornada contará con Fran Gold, la SM Resurrección, el grupo Con Dos Cajones y la colaboración de Mydikis Mixlr como emisora online, junto a una variada oferta gastronómica a precios populares.

13 de diciembre Trabajo y Luz

El Zaidín vivirá su particular celebración navideña con la Hermandad del Santísimo Cristo del Trabajo, que organiza su zambomba el 13 de diciembre, a partir de la 13:00 horas, en el Parque Carlos Cano.

Actuarán el Grupo Algarabía y los coros Jaleo y Alcaicería, en una jornada abierta y gratuita.

Gitanos - Zambomba Flamenca con Israel Moreno

La tradición cofrade y el flamenco se dan cita en Granada con la Zambomba Flamenca organizada por la hermandad de los Gitanos, que contará con la actuación especial de Israel Moreno. El evento se celebrará el domingo 14 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, en la Peña La Platería.

Una oportunidad única para disfrutar de villancicos, música y convivencia en un ambiente familiar y festivo, que mantiene viva la tradición navideña cofrade de la ciudad.

20 de diciembre Aurora y Rosario

Las hermandades de la Aurora Coronada y del Rosario celebrarán conjuntamente la Pandereta Granadina el 20 de diciembre, de 12:30 a 22:30 horas, en el Colegio Ave María Casa Madre, junto al Paseo de los Tristes. Las entradas, con un precio de 10 € en preventa, pueden adquirirse en ambas casas de hermandad.

20 de diciembre Huerto y Amargura

La Cofradía de la Oración en el Huerto celebrará su zambomba en el Colegio de Santo Domingo (Vistillas de los Ángeles), el 20 de diciembre desde las 13:00 horas.

Actuarán Estamos Dentro y Carlos Neyall, en una jornada marcada por la convivencia y la gastronomía tradicional.

20 de diciembre Santo Sepulcro

El Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario celebrarán su jornada navideña el 20 de diciembre, entre las 12:00 y las 23:00 horas, en el Colegio de la Asunción (calle Martínez de la Rosa).

Una cita que cuenta con la colaboración de la comunidad educativa de las Madres de San José de la Montaña.

20 de diciembre Rescate

La Hermandad del Rescate invita a vivir una de las citas más esperadas del calendario: su zambomba del 20 de diciembre, desde las 13:00 horas, en Las Siervas del Evangelio (Pasaje de las Siervas, 2).

Actuarán Carlos Neyall y Jose Goyi, con comida y bebida a precios populares en un ambiente festivo y familiar

