Así se vivió el apagón en varias clausuras granadinas

La jornada de ayer también causó estragos en varias comunidades granadinas que viven en la ciudad pero vemos en muy contadas ocasiones. Su forma de vida, la clausura, no evitó que sufrieran algunas incidencias y el desconcierto que todos hemos podido sentir. El apagón general que afectó este lunes a buena parte de España durante prácticamente todo el día tuvo especial impacto en las personas más vulnerables. Varios conventos de clausura en Granada, la mayoría de religiosas de avanzada edad precisan de asistencia sanitaria regular y sus lazos familiares son menos directos que los fraternales establecidos, en muchos casos, con la Granada cofrade.

La «clausura», indica el concepto de «cierre». Una forma de vida que llevan monjes y monjas de clausura en referencia a la obligación que tienen de no salir de su monasterio o convento y del impedimento de que personas ajenas a la orden puedan entrar en su espacio de residencia. La clausura tiene la finalidad de mantener un clima de recogimiento, silencio, oración y otros recursos ascéticos para la búsqueda de la unión mística con Dios. A pesar de esta separación física con «el mundo», los religiosos pretenden estar íntimamente unidos a la humanidad y a sus problemas a través de sus oraciones ofrecidas como intercesión. Aunque ayer pudieron complir con sus obligaciones religiosas todo lo que estaba pasando traspasó la clausura.

IDEAL ha tenido la oportunidad de hablar con dos comunidades de religiosas que, además, cuentan con la ayuda fraternal de las cofradías de Granada. Es el caso de las Clarisas del Monasterio del Santo Ángel Custodio. La priora, Sor Teresa, nos cuenta que han pasado horas complicadas y que una de las religiosas, Sor Isabel, tenía una cita médica en el hospital. El regreso no fue sencillo y la comunidad se inquietó cuando el teléfono dejó de funcionar repentinamente. «Gracias a Dios llegó a casa» afirma Sor Teresa. Varias hermanas pensaron que la falta de luz podría deberse a un problema de su red, especialmente al notar que no había luz en todo el convento. La preocupación creció cuando, tras varias horas de espera, no había señales de que la electricidad volviera. En un intento de averiguar qué sucedía, tomaron el número de contacto de su compañía eléctrica para reportar el problema, pero el móvil tampoco respondía. Era una situación inusual; nunca habían experimentado un apagón de esta magnitud y no tenías ningún otro medio de comunicación. La religiosa da gracias a un hermano de la cofradía del Santo Cristo de San Agustín que le contó lo que estaba pasando y a Dios ya que ninguna de ellas quedó atrapada en el ascensor durante el apagón, lo que les dio una razón más para mantenerse unidas y orar en familia.

La comunidad de Esclavas del Santísimo Sacramento e Inmaculada, que reside en el Monasterio de San Gregorio Bético en el Albaicín, ha atravesado momentos de dificultad por la falta de comunicación que originó el apagón. A pesar de la avanzada edad de varias religiosas, sus lazos con el barrio y la ciudad son fuertes, gracias a un nutrido grupo de fieles que se siente parte de ellas y de la hermandad de la Aurora, que lleva más de 25 años forjando vínculos. Sin embargo, ayer se enfrentaron a una situación preocupante: la imposibilidad de comunicarse debido a problemas técnicos, algo inesperado en un entorno donde el WhatsApp es habitual entre las madres, algunas de más de 80 años. Las estrictas reglas que rigen la comunicación en la capilla, donde está expuesto el Santísimo, complicaron aún más las cosas. Afortunadamente, un hermano de la cofradía del Perdón y la Aurora se acercó para conocer sus necesidades y asegurarles que estaban bien. Juntas, rezaron para que todo saliera favorablemente.

El Secretariado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Granada a trasladado a IDEAL que hasta el momento ninguna Parroquia había comunicado incidencia alguna desde la jornada de ayer. Ni en sus celebraciones ni en la dispensación de los servicios parroquiales. En este mismo sentido, Laura Antolín de Cáritas Granada confirmaba la ausencia de incidencias en los dispositivos como el Centro de Atención a Mayores y Discapacitados «Oasis» o el Centro Polivalente de Mayores «Santa Isabel»

