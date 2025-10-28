Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos El Hermano Mayor de la corporación, en cuanto tuvo conocimiento de la situación, interpuso de inmediato la denuncia correspondiente ante la Comisaría de Policía, que se ha personado esta mañana en la sede de la corporación

Álvaro de la Torre Araus Martes, 28 de octubre 2025, 12:10 | Actualizado 13:30h.

La hermandad del Rosario en sus Misterios Dolorosos ha comunicado en la mañana de hoy que el pasado lunes, 27 de octubre, el equipo de priostía detectó la sustracción de diversas joyas entregadas temporalmente por devotos para adornar la imagen de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la iglesia de Santa Cruz la Real (Santo Domingo).

Tras realizar una primera evaluación de los hechos, se ha confirmado que la imagen de la Santísima Virgen no ha sufrido daño alguno. Además, es importante destacar que, a falta de una confirmación definitiva, las piezas desaparecidas no forman parte del ajuar patrimonial de la hermandad, sino que corresponden a ofrendas temporales realizadas por fieles con motivo de recientes cultos celebrados el pasado domingo.

La Virgen estaba ataviada con la saya de salida de tisú de plata bordada en oro por el taller de García y Poó del año 2003 con diseño de Guzmán Bejarano y manto de Jesús Arco con diseño de Álvaro Abril decido por la hermandad del Huerto de los Olivos. Además, portaba para tal ocasión tocado de punto de aguja, corona de Alberto Quiros en plata de ley y joyas varias. El prioste retiró el mismo domingo algunas piezas que lucía la imagen y que habían sido cedidas por otras cofradías.

El hermano mayor de la corporación, Antonio Martín Rubio, en cuanto tuvo conocimiento de la situación, interpuso de inmediato la denuncia correspondiente ante la Comisaría de Policía. En la actualidad, la Policía Judicial está llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Gracias a los sistemas de videovigilancia instalados en el templo, se espera que la labor de los investigadores sea facilitada y que se pueda llegar al esclarecimiento de esta situación lo antes posible.

Martín Rubio, que tomó posesión de su cargo el pasado mes de septiembre, ha querido trasmitir en declaraciones a IDEAL, mientras la policía realizaba su trabajo en la iglesia de Santo Domingo, un mensaje de serenidad y confianza a todos los hermanos y fieles. El responsable de la cofradía ha querido tener palabras de agradecimiento por el interés mostrado y asegura que colaborarán plenamente con las autoridades para la pronta recuperación de las piezas sustraídas. «Una vez termine el trabajo de la policía podremos hacer el inventariado completo de todo lo sustraido» ha asegurado. El hermano mayor ha recordado que «hace 15 años la Virgen sufrió un atarcado similar en su capilla».

