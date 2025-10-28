Nuestra Señora de la Soledad saldrá a las calles de Granada el 1 de noviembre

Álvaro de la Torre Araus Granada Martes, 28 de octubre 2025, 09:29 Comenta Compartir

Este sábado, 1 de noviembre, la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Coronada y Descendimiento del Señor celebra el Rosario Vespertino Extraordinario, con motivo de su Centenario, en honor a su titular mariana. Esta solemne procesión estará acompañada musicalmente por la Banda de Música de San Sebastián de Padul, brindando un marco sonoro que realzará la belleza y la devoción del acto.

El cortejo partirá a las 17:30 horas desde el Real Monasterio de San Jerónimo, llevando en procesión a la venerada imagen, símbolo de la devoción popular granadina. El itinerario será el siguiente: Salida, Compás de San Jerónimo, Rector López Argüeta, San Juan de Dios, Nueva del Santísimo, Navarrete, Santos, Santa Paula, Tendillas de Santa Paula, San Jerónimo, Romanilla, Trinidad, Duquesa, Málaga, Escuelas, Facultad de Derecho, San Jerónimo, Rector López Argüeta, Compás de San Jerónimo y entrada, concluyendo en torno a las 21:30 horas.

Solemne Veneración en el Real Monasterio de San Jerónimo

Previo a esta celebración, el viernes, 31 de octubre, Nuestra Señora de la Soledad Coronada estará expuesta en Solemne Veneración en el Real Monasterio de San Jerónimo, en horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 21:00 horas, para que fieles y devotos puedan rendirle homenaje y contemplar su profunda belleza. La imagen, atribuida al célebre escultor Pedro de Mena y datada en el siglo XVII, muestra a la Virgen con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada hacia adelante, presentando un perfil de la Madre de Dios que destaca por su madurez y singularidad, lo que la convierte en un hito iconográfico no solo en Granada, sino en toda Andalucía y a nivel nacional.

III Aniversario del Reconocimiento Canónico y Pontificio de la Coronación

La hermandad del Viernes Santo convoca a todos sus hermanos y devotos a la Solemne Eucaristía conmemorativa del III Aniversario del Reconocimiento Canónico y Pontificio de la Coronación de la Virgen. Este significativo evento coincide con la Festividad de Todos los Santos y se llevará a cabo el sábado, 1 de noviembre, a las 13:00 horas en el Real Monasterio de San Jerónimo.

El 1 de noviembre de 2022 la Virgen de la Soledad fue coronada canónicamente por el prelado granadino, monseñor Javier Martínez Fernández. La ceremonia, que estuvo acompañada de un emotivo canto por parte del coro Schola Cantoria y la Coral Federico García Lorca, se interpretaron obras de Gounod, Julio Domínguez, Juan Alfonso García y Eduardo Alcántara, enmarcadas dentro de la solemnidad de Todos los Santos.

Monseñor Martínez destacó que «la soledad es una de las dos o tres plagas más profundas de nuestro mundo», subrayando la importancia de la Virgen como modelo en nuestras soledades. Tras la Misa de coronación, la celebración continuó con una procesión de alabanza y gloria con la imagen de la Virgen, culminando con una oración dedicada a los fieles difuntos de la Hermandad.

Una Virgen en la historia de Granada

La historia de la hermandad se remonta a 275 años en el Convento de Carmelitas Calzados, en lo que hoy es el Ayuntamiento de Granada, hasta su supresión en 1836, cuando fue desplazada a diferentes sedes, hasta establecerse definitivamente en el convento femenino jerónimo de Santa Paula en 1840. Aunque ese convento también fue enajenado, la hermandad continuó su camino hasta el actual monasterio de San Jerónimo, que fue el mausoleo del Gran Capitán y albergó a monjes de la misma orden. En 1978, la hermandad hizo su llegada a la monumental iglesia de los jerónimos.

El templo jerónimo fue fundado por los Reyes Católicos en Santa Fe, en el mismo año de la conquista de Granada, bajo la advocación de Santa Catalina Mártir, y su edificación comenzó en 1521. Desde entonces, ha sido un faro de fe y tradición, donde los granadinos han encontrado consuelo y esperanza en la figura de Nuestra Señora de la Soledad Coronada.

