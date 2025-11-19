Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, en una imagen de archivo. Ramón L. Pérez

El Señor de la 'Borriquilla' regresa al culto con la policromía de 1942

Fue retirada del culto en junio pasado y desde entonces se ha desarrollado el trabajo por parte del restaurador granadino Julio Alcaraz

Jorge Martínez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

«Con la intención de frenar el deterioro producido por el paso del tiempo y la manipulación que se realiza para las estaciones penitenciales y ... actos de culto, se ha realizado durante los últimos cinco meses una intervención para garantizar la correcta conservación de la imagen», indica a IDEAL el hermano mayor de la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Fue retirada del culto en junio pasado y desde entonces se ha desarrollado el trabajo por parte del restaurador granadino Julio Alcaraz, quien presentó la intervención después de que estuviese expuesta la imagen a la contemplación de los hermanos y fieles que quisieron acudir a la iglesia de San Andrés.

