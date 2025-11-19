El Señor de la 'Borriquilla' regresa al culto con la policromía de 1942

«Con la intención de frenar el deterioro producido por el paso del tiempo y la manipulación que se realiza para las estaciones penitenciales y ... actos de culto, se ha realizado durante los últimos cinco meses una intervención para garantizar la correcta conservación de la imagen», indica a IDEAL el hermano mayor de la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Fue retirada del culto en junio pasado y desde entonces se ha desarrollado el trabajo por parte del restaurador granadino Julio Alcaraz, quien presentó la intervención después de que estuviese expuesta la imagen a la contemplación de los hermanos y fieles que quisieron acudir a la iglesia de San Andrés.

Además, la presentación tenía el atractivo de realizarse en la nave lateral ya restaurada con lo que permitió abrirla a los hermanos y que pudieran valorar también el esfuerzo realizado «inicialmente por la hermandad para la recuperación y apertura de San Andrés, con la ayuda y participación de la Asociación Amigos de San Andrés y, por supuesto con la restauración de esta nave por parte de la Junta de Andalucía», reflejó José Antonio Gámiz.

Durante este tiempo que ha permanecido retirada del culto, se ha trabajado después de realizar un examen microscópico y radiológico, con distintas catas para ver el estado de la imagen y acometer el proceso de conservación. Estos estudios preliminares confirmaron un dato importante que descubre una intervención que no se conocía y es que la talla del grupo de la Entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de la borriquilla tuvo una policromía salida del escultor que la talló en 1917, Eduardo Espinosa Cuadros, pero años después, el propio escultor confirió una nueva policromía a las tallas.

En 1942 la imagen resultó con una presentación «más morena» por lo que se desprende que la primera conferida por el escultor no resultó de su propio agrado cuando la repolicromó veinticinco años después. «Son por tanto dos policromías originales realizadas por el propio escultor autor de la imagen por lo que hemos decidido mantener la última que se realizó por ser igualmente obra obra de Espinosa Cuadros y corresponde a la voluntad del autor».