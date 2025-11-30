San Isidro revive sus mejores días con la primera salida de la Virgen de la Granada

La parroquia de San Isidro ha vuelto a respirar esta mañana ese ambiente inolvidable que muchos recuerdan de hace más de cuarenta años, cuando el ... recordado párroco Don Julio reunía a toda la feligresía para abrir el curso con una gran fiesta comunitaria y el arranque de las catequesis. Ese aire de celebración —auténtico, bullicioso, popular— lo inundaba todo. Las campanas de la ermita, las colgaduras y un barrio rejuvenecido por su joven cofradía componían un cuadro que hablaba por sí solo: San Isidro ha recuperado vida. Gran labor la del párroco actual Antonio Gutiérrez. Y hasta la lluvia quiso sumarse a esta primera salida de la Virgen de la Granada, como si el cielo también quisiera abrir una nueva página de la historia mariana de Granada.

Detalles de la Virgen de la Granada en las andas de traslado Armando Ocaña

Cuando las cosas se hacen bien, se nota. Un cortejo nutrido, serio, ordenado; una puesta en la calle impecable y con sello propio; y el anticipo perfecto de lo que se vivirá el próximo día 8, cuando tenga lugar la procesión gloriosa. Todo encajaba en una mañana que quedará en la memoria de muchos.

Un traslado histórico hacia la Vigilia de la Inmaculada

El Solemne Traslado de Nuestra Señora de la Granada y del Niño Jesús de los Reyes —acto previo a la Vigilia de la Inmaculada 2025 en la Santa Iglesia Catedral— partió a las 12:30 horas, 15 minutos de retraso por la lluvia, desde la Ermita de San Isidro Labrador. El cortejo recorrió las principales calles de la feligresía, que se volcaron con la primera salida de la Virgen, hasta llegar al Santuario del Perpetuo Socorro, desde donde la Imagen saldrá en un paso procesional.

Un instante cargado de simbolismo se vivió al paso del cortejo ante el monumento de la Inmaculada del Triunfo, como un preludio visual de lo que la ciudad vivirá en los próximos días. La entrada en el Santuario se produjo poco antes de las dos de la tarde, en un ambiente de emoción sostenida. Uno de los momentos más intensos se vivió al pasar por el Hospital de San Rafael. La lluvia, que arreció justo allí —aunque estuvo presente durante buena parte del recorrido—, obligó a refugiarse en los bajos del centro médico, generando una estampa inesperada: intimidad, silencio, rezos espontáneos y la cercanía de toda la comunidad hospitalaria, que recibió a la Virgen como quien encuentra consuelo.

Campanilleros: la música que huele a aurora

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Asociación de Campanilleros del Rosario de la Aurora de Armilla, convertidos ya en imprescindibles de las jornadas marianas de la ciudad. Sus sones a la antigua usanza, cargados de devoción y sabor popular, envolvieron una mañana que supo a tradición, pese a que todo estaba estrenándose. El excelente exorno floral ha corrido a cargo de Floristería Ana

El paso: una cesión histórica para un momento extraordinario

El pasado 10 de octubre, un nutrido grupo representativo de la Junta de Gobierno realizó una visita institucional a la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, Patrona de Churriana de la Vega, para conocer de cerca la ermita y la historia de la corporación.

Durante la visita, la delegación tuvo ocasión de acceder al camarín de la Reina de la Vega y orar conjuntamente ante la sagrada imagen por los hermanos de ambas hermandades.

Al término del encuentro, se formalizó la cesión del uso del paso procesional —parihuela y respiraderos— en el que cada 29 de agosto y 8 de septiembre realiza su salida la Virgen de la Cabeza. Sobre este mismo paso, Nuestra Señora de la Granada y el Niño Jesús de los Reyes presidirán la próxima Vigilia de la Inmaculada Concepción en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana