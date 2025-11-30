Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las campanas de la ermita, las colgaduras y un barrio rejuvenecido por su joven cofradía han marcado la jornada Armando Ocaña

San Isidro revive sus mejores días con la primera salida de la Virgen de la Granada

La imagen recorrió bajo la lluvia las calles de la feligresía antes de ser recibida en el Santuario del Perpetuo Socorro, en una mañana marcada por la emoción al paso del cortejo por el hospital de San Rafael

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

La parroquia de San Isidro ha vuelto a respirar esta mañana ese ambiente inolvidable que muchos recuerdan de hace más de cuarenta años, cuando el ... recordado párroco Don Julio reunía a toda la feligresía para abrir el curso con una gran fiesta comunitaria y el arranque de las catequesis. Ese aire de celebración —auténtico, bullicioso, popular— lo inundaba todo. Las campanas de la ermita, las colgaduras y un barrio rejuvenecido por su joven cofradía componían un cuadro que hablaba por sí solo: San Isidro ha recuperado vida. Gran labor la del párroco actual Antonio Gutiérrez. Y hasta la lluvia quiso sumarse a esta primera salida de la Virgen de la Granada, como si el cielo también quisiera abrir una nueva página de la historia mariana de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  7. 7 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  8. 8 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  9. 9

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín
  10. 10 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal San Isidro revive sus mejores días con la primera salida de la Virgen de la Granada

San Isidro revive sus mejores días con la primera salida de la Virgen de la Granada