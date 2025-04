El ritual de las insignias que «cobran vida» en la hermandad de la Santa Cena

Álvaro de la Torre Araus Granada Viernes, 11 de abril 2025, 00:35 Comenta Compartir

Hay rituales que no necesitan palabras para emocionar. En la cofradía de la Santa Cena y la Virgen de la Victoria, el montaje del Altar de Insignias es uno de ellos. No solo consiste en colocar objetos. Es, como dice con emoción Fernando Calvo Navas, secretario de la corporación del Domingo de Ramos, el momento en que «los enseres que en la Casa de Hermandad permanecen inertes todo el año, recobran vida».

Una cualidad que no se manifiesta solo en el brillo del metal o en la belleza del diseño de la orfebrería. Se observa en el sentido que adquiere cada pieza cuando se coloca con mimo, con historia, con sentido. Todo ello sucede en un lugar muy especial: la capilla de Nuestra Señora del Tránsito, en la parroquia de Santa Escolástica. Allí, durante unos días, se levanta un altar efímero, pero lleno de alma, donde las insignias se muestran no como simples objetos, sino como lo que verdaderamente son: herramientas para evangelizar, para contar una historia de amor y redención en medio del mundo.

El Palermo lo porta en la Estación de Penitencia el máximo representante de la cofradía en la calle: el Diputado Mayor de Gobierno

Fernando no puede evitar emocionarse al hablar de este montaje tan especial. Es un momento que guarda con ternura, porque para él tiene un valor muy personal. «Este gusanillo me lo transmitió un antiguo hermano mayor, Francisco Eduardo Barroso. Él me enseñó que el altar lo marca la Cruz de Guía, que debe ir en el centro, como símbolo central de nuestra Fe», nos cuenta. Y alrededor de esa cruz, cada enser ocupa su lugar: bocinas, faroles, ciriales, varas de acompañamiento, el Simpecado, los estandartes, la Bandera Concepcionista, el Guión… Todo con un orden que parece casi litúrgico, aunque no esté escrito en ningún manual. Un detalle curioso que comparte Fernando es la colocación de la Venia, ese documento simbólico que permite a la Cofradía comenzar su recorrido oficial hacia la Catedral. Está situada entre los libros de Reglas y de Venias, justo delante de la Cruz de Guía, sobre una consola isabelina. Y detrás, casi como si lo custodiara, el Palermo dorado que en la Estación de Penitencia lo porta el máximo representante de la cofradía cuando está en la calle: el Diputado Mayor de Gobierno.

Novedades para el Domingo de Ramos en el Palio de la Virgen de la Victoria

Pero si hay algo que remata el altar con un guiño especial en esta hermandad que celebrará muy pronto su centenario, son unas cestas de mimbre rojo, llenas de caramelos, mecheros, pabilos y estampitas. «Es probablemente la tarea que más ilusión me hace —dice Fernando—, porque esas cestas están ahí para que nuestros monaguillos las repartan entre los niños al paso de la procesión». Una manera dulce y sencilla de sembrar la fe en las nuevas generaciones.

Si hablamos de generaciones, Fernando es testigo de cómo se transmite la tradición. Su historia con la Santa Cena comenzó con una emoción pura e infantil, pero profunda. «El año antes de hacer la comunión, mis padres me llevaron a ver las Cofradías el Domingo de Ramos. Fue justo en la esquina de calle Mesones con Marqués de Gerona. Al paso del misterio de la Santa Cena, sentí que el Señor me invitaba a su mesa», recuerda. Esa llamada fue tan clara para él que, al año siguiente, ya formaba parte de la Cofradía. Desde entonces, su entrega ha sido total: Vice-Albacea, Vocal de Juventud, Secretario… Una vida entregada a una hermandad que, como él mismo dice, guarda esta tradición del altar «con mucho cariño y recelo».

Novedades para el Domingo de Ramos

Además del Altar, ya se pueden contemplar en la iglesia de Santa Cruz la Real los estrenos del paso de palio de la Virgen de la Victoria para su salida de este Domingo de Ramos. En el frontal podemos contemplar las ocho violeteras que se han realizado, siguiendo el diseño de las jarras, en orfebrería Pedro Angulo. Asimismo se estrenan dos imágenes donadas por unos hermanos en las capillas frontales de los brazos de cola, tal y como estaban concebidos en el diseño original. Son obra de Cristian García Delgado y representan a San Joaquín y a Santa Ana, padres de la Virgen. El montaje del Altar de Insignias no es una tarea más. Es, en realidad, una pequeña catequesis visual. Un rincón de emoción y simbolismo donde todo tiene sentido y todo tiene alma. Porque en el universo cofrade, nada es casual. Y cuando llega el Domingo más esperado, esas insignias ya no son solo objetos: son historia, son fe, son vida.

