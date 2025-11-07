Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente Francis Rodríguez ha destacado «el compromiso de la Diputación con la preservación y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y religioso de la provincia»

La restauración del Cristo de la Paciencia entra en su fase final y será repuesto al culto a finales de noviembre

La intervención cuenta con un presupuesto de 10.762,95 euros, financiado íntegramente por la institución provincial, propietaria de la imagen

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado una visita a la iglesia Imperial de San Matías, donde se encuentra en su ... fase final la restauración del Cristo de la Paciencia, una imagen del siglo XVI atribuida al escultor Pablo de Rojas y catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). La intervención, que está siendo ejecutada por la empresa Julia Ramos Restauración del Patrimonio S.L., cuenta con un presupuesto de 10.762,95 euros, financiado íntegramente por la institución provincial, propietaria de la imagen. Está previsto que los trabajos concluyan a finales del mes de noviembre, momento en el que la talla será repuesta al culto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  4. 4 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La restauración del Cristo de la Paciencia entra en su fase final y será repuesto al culto a finales de noviembre

La restauración del Cristo de la Paciencia entra en su fase final y será repuesto al culto a finales de noviembre