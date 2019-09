La Patrona recupera su tocado antiguo

Por miles se podrían contar los granadinos y visitantes que ayer cubrieron el itinerario de la procesión de la Patrona, cumpliendo el ritual de cada último domingo de septiembre. Desde bien temprano la basílica de la Carrera de la Virgen fue un constante ir y venir de personas, grupos de peregrinos y devotos de las Angustias que no quisieron perder ni un instante de esta jornada festiva de Granada.

Jesús, un joven vecino de Málaga, nos decía que «vengo cada año. No me gusta faltar este día en Granada, a fin de cuentas también es nuestra Patrona», mientras sus dos hijos y su esposa asentían con esta visita obligada de comienzo de otoño. Junto a la Carrera de la Virgen, una señora con los ojos vidriosos nos contaba que «desde que tengo uso de razón no falto en este lugar para ver a la Virgen. Tengo 78 años y cada vez pienso que será el último, pero Ella siempre me ayuda a volver al siguiente año. Este día me acuerdo mucho de mis hijos que viven fuera y recuerdo a mi marido que era muy devoto de la Virgen de las Angustias». Testimonios emotivos vividos en todos los rincones del centro de la ciudad mientras la Patrona se acercaba y los granadinos la piropeaban y le aplaudían.

«No puedo contenerme. Soy un asiduo de la Basílica casi todos los domingos pero verla hoy en la calle es muy distinto», comentaba Manuel por la plaza de Bibataubín, después de esperar más de dos horas para que se repitiera este momento que cada año vive junto a la Virgen de las Angustias. «Le pido por los parados y por los que están en los hospitales. Y también por mi familia, claro».

Galería. Los granadinos salen a la calle para recibir a su Patrona. / ALFREDO AGUILAR | FERMÍN RODRÍGUEZ

La Virgen había salido un rato antes, a las seis y media, portada por la primera tanda de cuarenta y seis horquilleros. Media hora antes se habían abierto las puertas del templo para dar paso a la cruz parroquial y detrás el medio millar de camareras y los cuatrocientos horquilleros que portaron a la Virgen, distribuidos en nueve tandas. Los nervios se contemplaban en los rostros de muchos granadinos y la solemnidad ya se había augurado momentos antes cuando se rindieron honores al teniente general Jefe del Madoc, Jerónimo de Gregorio, quien representaba al Rey de España en el cortejo, por la vinculación histórica de la Casa Real con la Patrona de Granada. Le acompañaba la banda de música del Ejército de Tierra, con sede en Toledo y escoltaban a la Virgen miembros de la Unidad de Transportes del Acuartelamiento Cervantes de nuestra ciudad. La banda municipal de música de Granada, dirigida por López Carreño, participaba en el cortejo por delante de la hermandad.

Vestimenta de septiembre

Lucía la Patrona sus vestimentas de gala, el manto del pueblo que cumple en el presente sus primeros ciento veinte años; la corona de Coronación Canónica de 1913 y el bastón de mando que le regaló el rey Alfonso XIII, de marfil. Las andas se habían adornado con tulipanes blancos e hipéricum, tanto en el friso superior como en el del paso procesional y en las esquinas cuatro ampulosos centros íntegramente formados por varas de nardos.

En el momento de la salida, la emoción volvió a sacudir la ciudad con la palma real que anunciaba la presencia de la Patrona y detrás, el cortejo de hermanos oficiales, el arzobispo Martínez Fernández y clero parroquial y los palieros de la Virgen que nuevamente hicieron gala de su tesón por servir a la Virgen dándole cobijo donde fuese preciso.

Galería. La Virgen de las Angustias procesiona por las calles de Granada / ALFREDO AGUILAR | FERMÍN RODRÍGUEZ

Cerraba la comitiva las representaciones de hermandades vinculadas a la de la Virgen de las Angustias, Diputación Provincial, con su vicepresidente Pedro Fernández, y el Ayuntamiento de la ciudad con su titular al frente, el alcalde Luis Salvador, a quien sucedía la delegación del Ejército de Tierra. También estaba la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, responsables de las delegaciones territoriales autonómicas, diputados autonómicos y nacionales, así como representantes de la Audiencia Provincial con su presidente, José Luis López.

Por todo el recorrido no faltaron las alabanzas a la Virgen, devotos descalzos y con cera en las manos haciendo las filas interminables. Tanto es así que cuando la Virgen marchaba en dirección a calle Ángel Ganivet, ya estaban de vuelta las primeras personas que habían iniciado la procesión.

Una jornada en lo que lo clásico, lo tradicional, el desorden organizado y la devoción se mezclaron con los puestos de tortas de la Virgen, del Embovedado, y los productos de otoño, en una tarde de calor como si fuera pleno verano.