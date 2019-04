Los más pequeños adelantan la Semana Santa en el Realejo 500 niños del colegio Nuestra Señora de las Mercedes han participado en una procesión que ha recorrido el corazón de Granada SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Jueves, 11 abril 2019, 16:45

«Estaban atacados esta noche. No se podían dormir y todo el rato se levantaban preguntando la hora o hablando de lo que harían hoy». Oliver e Ismael apenas han podido pegar ojo esta noche. Así lo cuenta su madre, Cendy, que ha tenido que calmar los nervios que desde hace semanas arrastraban sus hijos. El detonante es la procesión que el colegio de Nuestra Señora de las Mercedes, conocido como el colegio de las Mercedarias, han desarrollado este jueves por el barrio del Realejo.

Son las 11 de la mañana y no cabe un alma delante de la puerta lateral del colegio, donde se congregan cientos de familiares esperando ansiosos e ilusionados a que se abran las puertas y salgan los más pequeños. «Los padres somos los primeros que estamos nerviosos por verlos, porque sabemos lo importante que es esto para ellos», explica otra madre. En esta procesión que este año cumple su quinto aniversario participan 500 niños de distintos cursos. Cada uno tiene su propio papel, y todos se lo toman igual de enserio. Como si de profesionales se tratase, uno a uno, bajan las escaleras que separan el centro escolar y la vía pública. Y con cada aparición, centenares de comentarios, aplausos y risas aparecen en el lugar. Porque no falta ninguna figura: policías locales que apenas llegaban al metro de altura, niñas de Infantil vestidas con mantilla, costaleros de todas las edades ataviados con todo lo necesario para levantar el paso. Y un sinfín de figuras que consiguen trasmitir a los allí congregados ilusión y ternura.

Este año, la procesión cuenta con un paso nuevo, por lo que los costaleros tienen que pasear por las calles del Realejo a la Virgen de la Merced y al Cristo, todo ello acompañado por dos agrupaciones musicales que llenan de sonido de tambores unas calles que en escasos días se vivirán una de las semanas más esperadas por miles de granadinos.

La procesión ya empieza a discurrir por las calles aledañas al colegio, pero de repente todo se hace silencio. El encargado de romperlo es el capataz de uno de los pasos, que con todo el torrentede voz que su pequeño cuerpo le posibilitaba dar, anima a sus costaleros a seguir la marcha. «¡Es que están para comérselos!», dice una turista que pasaba por allí. Porque muchos de estos visitantes que eligen Granada como destino para pasar unos días miran estupefactos esta escena adelantada de la semana santa protagonizada por unos penitentes también prematuros. «Con esta procesión lo que buscamos es potenciar la cultura, los valores religiosos y las tradiciones. Además, pensábamos que en un barrio como el Realejo, que es tan cofrade, debía haber una procesión infantil»,explica Isabel Blanco, coordinadora de la actividad.

Llevan meses preparándolo. Son muchas horas de dedicación, de implicación tanto de los alumnos como de sus familias, «porque todo lo que llevan los niños puesto y los pasos es manual». Pero los pequeños viven cada momento con una ilusión única.«Aquí se disfruta mucho porque ves la ilusión que tienes los estudiantes, que desde febrero ya están pensando en qué van a hacer durante la procesión», añade la docente.

Es lo que les ha pasado a Lucía y Marina, dos de las participantes más mayores de la procesión. Llevan desde sus inicios formando parte de esta iniciativa y ya su acitividad se centra principalmente en acompañar a los más pequeños, guiarlos y cuidarlos. Pero aún así, los nervios les invadieron durante toda la noche de ayer. «Ellas estaban atacadas, pero yo igual porque sé lo que significa para ellas. Y como madre verlas es un orgullo. De hecho he salido corriendo de trabajar solo para verlas, porque no me podía perder esto», asegura su progenitora.

No hay rincón en cada una de las calles por las que discurre la procesión por la que no haya un sinfín de personas observando e inmortalizando el momento con sus teléfonos móviles. Todos ellos apuntando a las caras sonrientes y orgullosas de los pequeños, que hoy viven una mañana especial que ya desean vivir de nuevo el próximo año. «Mis hijos están encantados con esto. Desde que lo hicieron la primera vez, cada vez que llega la época en la que lo van a hacer están deseando participar. Esto les aporta mucho», indica la madre de Oliver e Ismael. Para Oliver este es su primer año y forma parte de la banda, mientras que Ismael, algo mayor que su hermano, sale de costalero. A ninguno les importa qué papel tienen que jugar en la procesión, solo quieren divertirse con sus amigos en la que se ha convertido en una de sus actividades favoritas.