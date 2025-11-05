Ordenan la continuidad de las elecciones en la cofradía de la Alhambra con los dos candidatos

Roberto Martín Hernández y David Pastor Torrent siguen siendo los dos únicos candidatos que concurren al cabildo de elecciones que se inició el pasado 16 ... de octubre y que habrá de concluir el 12 de diciembre según lo dispuesto en el escrito del vicario de Pastoral de la Archidiócesis de Granada, José Carlos Isla que viene a contradecir lo dispuesto ese mismo día por el vicario general de la Archidiócesis, Enrique Rico Pavés por el que consideraba no conveniente «autorizar la candidatura de David Pastor al cargo de hermano mayor». Como ya informó este diario el cabildo, por acuerdo del delegado de la Curia Eclesiástica ese día, el secretario canciller, Alberto Lara con el hermano mayor actual, Rafael Ruiz, era conveniente dejar pasar unos días para que el interesado pudiera reclamar todo tipo de explicaciones sobre la falta de idoneidad de su candidatura.

Ahora, el escrito remitido a la cofradía de Santa María de la Alhambra asegura que «una vez estudiadas y discernidas las alegaciones presentadas a la determinación tomada por parte de la Vicaría General de este Arzobispado en fecha 16 de octubre y tomando en consideración el parecer del Delegado Episcopal para las hermandades y cofradías, por medio del presente determino reactivar el proceso electoral», El cabildo será presidido por el delegado diocesano, José Gabriel Martín, según señala el comunicado.

Esta determinación ha sido acogida con agrado por los dos candidatos. David Pastor ha indicado a esta redacción que «honestamente, me vale porque es un hito que el Arzobispado rectifique ya es importante así es que por mi parte me vale. Yo quiero ir a las elecciones. Si las gano será porque los hermanos lo han querido y si no es así, que lo haga el otro candidato, pero que lo haga bien. Al final el delegado de Pastoral es el que ha puesto la cordura». Pastor ha echado en falta que la carta «hubiera sido más extensa, pues también» y reclama que «hay que olvidar lo pasado o ponerlo en una carpeta aparte, para trabajar por la cofradía». Esta candidatura se ha dirigido a los hermanos de la cofradía valorando «el espíritu de diálogo y justicia con que se ha afrontado la situación» afirmando que «siempre hemos confiado en que el tiempo pone cada cosa en su lugar y que la verdad siempre prevalece».

Respeto y responsabilidad

El candidato Roberto Martín ha señalado, por otra parte, «desde el máximo respeto y responsabilidad aceptamos la determinación de la Curia y todo ello desde dentro de los valores cristianos que han de estar presentes en toda hermandad». Desde la actual junta gobierno de la cofradía presidida por el hermano mayor Rafael Ruiz, tan sólo se han mostrado satisfechos «porque la situación se resuelva favorablemente y así poder continuar con el proceso electoral con toda normalidad». También se han remitido al comunicado en el que recuerda que el «citado cabildo y su orden del día en el punto que se quedó» se continuará el referido 12 de diciembre y que se celebrará entre las siete y media de la tarde y las diez y media de la noche, en la casa de hermandad» de la calle Doctor Jiménez Díaz, junto a la estación de Andaluces.

Con esta determinación, desde la Vicaría de Pastoral se quiere «devolver la normalidad al proceso de elección de hermano mayor de la cofradía» y se exhorta a todos los miembros de la hermandad «a mantener su compromiso con el Evangelio, la caridad fraterna y la fidelidad a la Iglesia de Granada, esperando que el buen desarrollo de este cabildo de elecciones sea para el bien de la hermandad».