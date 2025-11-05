Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra este Sábado Santo IDEAL

Ordenan la continuidad de las elecciones en la cofradía de la Alhambra con los dos candidatos

El 16 de octubre se aplazó el cabildo electoral hasta que uno de los candidatos pudiera alegar los motivos de su suspensión

Jorge Martínez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Roberto Martín Hernández y David Pastor Torrent siguen siendo los dos únicos candidatos que concurren al cabildo de elecciones que se inició el pasado 16 ... de octubre y que habrá de concluir el 12 de diciembre según lo dispuesto en el escrito del vicario de Pastoral de la Archidiócesis de Granada, José Carlos Isla que viene a contradecir lo dispuesto ese mismo día por el vicario general de la Archidiócesis, Enrique Rico Pavés por el que consideraba no conveniente «autorizar la candidatura de David Pastor al cargo de hermano mayor». Como ya informó este diario el cabildo, por acuerdo del delegado de la Curia Eclesiástica ese día, el secretario canciller, Alberto Lara con el hermano mayor actual, Rafael Ruiz, era conveniente dejar pasar unos días para que el interesado pudiera reclamar todo tipo de explicaciones sobre la falta de idoneidad de su candidatura.

