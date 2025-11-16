Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Semana Santa

El nazareno de Guadix recibe la llave de oro de la ciudad

La imagen es reconocida como «Sagrado Protector» en una ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de Santiago Apóstol

Jorge Martínez

Guadix

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

Desde hace unos días la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, apodado popularmente «El Llavero» posee la llave de la ciudad de Guadix que recuerda ... los hechos acaecidos durante la invasión napoleónica de 1810 y la protección ejercida de la imagen sobre la comunidad de religiosas clarisas para impedir la entrada al monasterio contemplativo. Fue el alcalde accitano, Jesús Lorente, el encargado de entregar y situar la llave sobre el brazo de la imagen, poniendo así el colofón a un año que para la cofradía será absolutamente inolvidable por celebrarse durante estos meses el cuatrocientos aniversario documentado de la existencia de la hermandad de penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  5. 5

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  6. 6 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  7. 7 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9

    En noviembre, de música hay hambre
  10. 10

    Granada 2031, la candidatura entra en la leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nazareno de Guadix recibe la llave de oro de la ciudad

El nazareno de Guadix recibe la llave de oro de la ciudad