El nazareno de Guadix recibe la llave de oro de la ciudad

Desde hace unos días la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, apodado popularmente «El Llavero» posee la llave de la ciudad de Guadix que recuerda ... los hechos acaecidos durante la invasión napoleónica de 1810 y la protección ejercida de la imagen sobre la comunidad de religiosas clarisas para impedir la entrada al monasterio contemplativo. Fue el alcalde accitano, Jesús Lorente, el encargado de entregar y situar la llave sobre el brazo de la imagen, poniendo así el colofón a un año que para la cofradía será absolutamente inolvidable por celebrarse durante estos meses el cuatrocientos aniversario documentado de la existencia de la hermandad de penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Se desarrolló el acto solemne en el interior del templo de Santiago Apóstol, su sede canónica, y ante la presencia del obispo accitano, monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar. El prelado había sido recibido en la puerta del templo por el hermano mayor de la cofradía, Víctor Manuel Pérez, y por el párroco del templo y consiliario de la cofradía organizadora, Emilio Fernández. El obispo de Guadix señaló en su intervención recordando que «el milagro de las llaves» fue un hecho que «supuso la muestra de la protección de Jesús Nazareno sobre la comunidad religiosa y que hoy se hace extensiva con el nombramiento de Sagrado Protector de la ciudad».

El alcalde accitano fue el encargado de dar lectura al documento por el que se le otorga la entrega de la llave de la ciudad y se le confiere el título de Sagrado Protector de Guadix. Después, el obispo procedió a la bendición de la llave, una obra de orfebrería realizada por «Angulo Bronces» de la localidad cordobesa de Angulo y el propio regidor de la ciudad el encargado de imponer la llave en la mano derecha de la imagen. En la tija de la llave se recoge la inscripción como «Sagrado Protector» proclamando como oficial lo que ya el pueblo de Guadix reconocía desde hace años. En el cordón de la llave también hay una medalla en la que se recuerda que esta ceremonia se realiza en el año del «IV Centenario Nazareno». En el momento de la entrega el numeroso público y cofrades que participaron en la ceremonia reconocieron este nombramiento con un estruendoso aplauso que también fue seguido por los miembros de la corporación asistentes y hermanos de esta popular cofradía accitana.

Agradecimiento

Concluyó la ceremonia con la breve intención del hermano mayor, Víctor Manuel Pérez, que agradeció el acto y recalcó que «este reconocimiento es la mayor de las bendiciones que puede recibir nuestro Titular del pueblo de Guadix».