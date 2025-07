Mamen Sánchez, pregonera de la Semana Santa para el año 2025

La periodista granadina María del Carmen Sánchez Martinez ha sido designada por la Federación de Cofradías de Granada como pregonera de la Semana Santa de ... nuestra ciudad para 2025. Será la tercera mujer, después de Encarna Ximénez y Emilia Cayuela, en pisar las tablas del escenario del Teatro Municipal Isabel la Católica para este fin y su trayectoria como cofrade le afianza como digna merecedora de esta designación.

Desde hace unos días se conocía esta propuesta y se estaba a la espera de confirmación por parte de la pregonera después de que la junta de gobierno que preside Armando Ortiz barajara, según ha podido conocer esta redacción, varios nombres de periodistas y personas vinculadas a la comunicación en Granada, así como de ex hermanos mayores y miembros de las cofradías de Granada.

Mamen Sánchez es hermana de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza y pertenece a ese grupo de hermanos «muy verdes» que se vincularon a la hermandad de la parroquia de San Gil y Santa Ana en la hermandad desde jóvenes y siempre al servicio de cuanto se pueda precisar de ellos. Se vinculó a la misma en los años ochenta del pasado siglo. Está casada y es madre de dos hijos, cofrades también de la cofradía de la Esperanza, al igual que su marido, Miguel Ángel Alcalá, con quien ha compartido también su vinculación a algunos medios informativos.

La flamante pregonera no se ha prodigado mucho en el atril de actos cofrades sin embargo lleva pregonando nuestra Semana Santa desde hace muchos años, desde la emisora de televisión local desaparecida, Canal 21, hasta las ondas de Canal Sur Radio y en la actualidad en la Televisión Municipal de Granada, TG7, donde es la cara visible de los informativos de la emisora local y responsable de programas destinados a información municipal. Su vinculación con la misma es reciente, si bien ya había colaborado en programas durante años atrás. Ha formado parte de las retransmisiones de «El Llamador», de la emisora autonómica en Granada durante más de una década.

Pregonera y zaidinera

Entre sus intervenciones públicas destaca el pregón de la hermandad zaidinera, próxima a su domicilio, del Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, en su aniversario, además de la presentación del cartel de esta hermandad y del de la cofradía de la Aurora a la que también pregonó hace unos años. Es conocida también su vinculación al barrio zaidinero y a su asociación de vecinos, habiendo presentado desde hace años las principales actividades que organiza y recientemente el pregón de las fiestas y la entrega de los populares «Gorriones».

Tras su aceptación del cargo ha referido a nuestro diario que «la llamada del presidente Armando Ortiz ha sido totalmente inesperada. Nunca imaginé que pudiera fijarse en mí la Federación de Cofradías para este encargo que aceptó emocionada y con mucho respeto e ilusión». Para la periodista y cofrade es una propuesta con la que «espero no defraudar y mi deseo es que todos los cofrades granadinos se sientan reflejados en el texto del pregón del que aún no he podido pensar como será. Lo único que deseo es escribirlo para todos los cofrades».

El 9 de marzo es la cita en el teatro municipal de la Acera del Casino. Aún faltan exactamente seis meses y la pregonera se dispone «de inmediato a realizar los primeros apuntes para que realmente refleje la realidad de las cofradías de Granada». A partir de ahora se convocarán múltiples citas para recibir a la pregonera y tenerla en algunas de las actividades cofrades que se programen, hasta la llegada del comienzo de la cuaresma del año próximo.