Luis Javier Quesada Raya, ganador del concurso para la elección del cartel oficial de la Semana Santa. J. Martínez

Luis Javier Quesada obtiene el primer premio del concurso para la elección del cartel de Semana Santa 2026

Una instantánea de Santa María de la Alhambra frente a la basílica de las Angustias, bajo el título «Granada corona a María»

Jore Martínez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Luis Javier Quesada Raya es el ganador del concurso para la elección del cartel oficial de la Semana Santa de Granada para el año que ... viene. Cada año, y desde que está la actual junta de gobierno de la Federación de Cofradías, se alterna una pintura y una fotografía para anunciar la llegada de las estaciones penitenciales de las treinta y dos hermandades de la ciudad. No estuvieron en el acto de entrega de premios todos los hermanos mayores de las cofradías federadas, pero algunos de los que asistieron respaldaron el fallo del jurado con la felicitación al ganador del primer premio del concurso. Datado con setecientos euros, Quesada Raya ha sintetizado las dos imágenes marianas más devocionales de Granada en un cartel, consiguiendo que esté presente Santa María de la Alhambra, la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, y la talla de Bernardo Francisco de Mora que preside la fachada principal de la basílica de la Carrera de la Virgen.

