Luis Javier Quesada obtiene el primer premio del concurso para la elección del cartel de Semana Santa 2026

Luis Javier Quesada Raya es el ganador del concurso para la elección del cartel oficial de la Semana Santa de Granada para el año que ... viene. Cada año, y desde que está la actual junta de gobierno de la Federación de Cofradías, se alterna una pintura y una fotografía para anunciar la llegada de las estaciones penitenciales de las treinta y dos hermandades de la ciudad. No estuvieron en el acto de entrega de premios todos los hermanos mayores de las cofradías federadas, pero algunos de los que asistieron respaldaron el fallo del jurado con la felicitación al ganador del primer premio del concurso. Datado con setecientos euros, Quesada Raya ha sintetizado las dos imágenes marianas más devocionales de Granada en un cartel, consiguiendo que esté presente Santa María de la Alhambra, la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, y la talla de Bernardo Francisco de Mora que preside la fachada principal de la basílica de la Carrera de la Virgen.

«Una de mis satisfacciones es que el cartel recoge un momento del paso de la cofradía por la nueva Carrera Oficial», indicó la concejala de Fiestas Mayores, Carolina Amate, en el acto de entrega de los premios de este año. «Recuerdo ese momento perfectamente. Yo estaba con treinta y ocho de fiebre y había planeado la foto, sujeté la cámara sobre el monopie y busqué el encuadre que se refleja en la foto», recordó el ganador del concurso. Luis Javier Quesada recogió el premio totalmente emocionado de manos del consiliario de la Federación de Cofradías, José Gabriel Martín. «Es una satisfacción muy grande la que tengo porque se pasan momentos duros que se suavizan con instantes como este», recordó a nuestro diario.

Quesada Raya ya es un veterano en la fotografía cofrade de nuestra ciudad. Su figura va pareja a cortejos nazarenos y pasos procesionales y ya es el tercer primer premio que consigue. «El primero fue con el Cristo de la Lanzada en los Alminares, el segundo un año después con Jesús Despojado en la calle San Antón «y este tercero que para mí es un gran premio», argumentó. «En las fotos hay más que una instantánea. Muchas veces decimos que los costaleros cuando rachean rezan con los pies. Pues yo tengo que decir que los fotógrafos también rezan y sus fotografías nos ayudan a rezar», dijo el presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, en la clausura de la exposición y entrega de los premios. Por su parte el consiliario federativo recordó que es »importante tener en cuenta que todos estamos llamados a ser imagen del Amor de Dios, pero ¡cuidado¡, que una imagen desenfocada, que una vida desenfocada» para referirse a las deformaciones que en ocasiones muestran las hermandades y los cofrades.

Premiados

Junto con el autor del cartel oficial se entregaron también los premios que complementan esta muestra y en la que el jurado popular también ha tenido su protagonismo y presencia. Pablo Córdoba obtuvo dos premios, un accésit y una mención especial que será portada de la Guía de Cuaresma que edita el Ayuntamiento y la Federación. Javier García Pérez también resultó premiado con un accésit y con el segundo premio que será portada del programa de horarios de la próxima Semana Santa. Alberto Ortega Erena recibió el tercer premio que será la portada del número especial de la revista «Gólgota» para la cuaresma de 2026 y la única mujer premiada fue María Ramirez Tovar cuya instantánea galardonada con mención especial será portada de la edición impresa del pregón oficial que pronunciará el periodista y Cronista de la Ciudad, Tito Ortiz.

El jurado estuvo presidido por el vicepresidente federativo Miguel Hurtado Linares e intervino como secretaria la de la Federación de Cofradías, Beatriz Ureña Nieto. Lo integraban los vocales de Arte y Ornato, Armando Ocaña, y la de Cultura y Comunicación, Esther Cabello Labrat. También lo formaban cuatro hermanos mayores, los de la Oración en el Huerto, Jesús Tomás Molina: de la Aurora, José Ortega: del Resucitado de Regina Mundi, José María Zugaldía y la del Cristo de la Expiración (Escolapios), Fátima Sánchez.