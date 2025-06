«Legión Blanca de Dios», los costaleros que levantan la Custodia cada Jueves de Corpus

Cada año, cuando se acerca el Jueves de Corpus, las calles de Granada cobran vida con una magia especial, y en el corazón de esta ... celebración se encuentra la Cuadrilla Sacramental, conocida entrañablemente como la 'Legión Blanca de Dios'. Este grupo de 256 costaleros, que se organiza en seis igualás, es un símbolo del fervor religioso y de la tradición cofrade granadina. Los costaleros a las órdenes de José Carvajal Linares, José Manuel Carvajal Delgado, Manuel Javier Sánchez Valenzuela, Javier Pérez López y Pedro López Carvajal, repartidos en tres grupos según su estatura, son los encargados de portar con devoción la Custodia por las calles de Granada

El ambiente está impregnado de emoción, ya que más de 100 aspirantes desean unirse a esta mítica cuadrilla. La cita anual para los nuevos candidatos es un momento esperado: el próximo jueves 13 de junio, a las 21:00 horas, se realizará una reunión en la iglesia de la Magdalena. Con gran expectación, los aspirantes acudirán, cada uno con sus zapatillas blancas, listas para demostrar su compromiso y deseo de formar parte de esta experiencia única.

No siempre fue así. Fue el 14 de junio de 1979 cuando un pequeño grupo de costaleros granadinos logró un hito trascendental: procesionar a «Su Divina Majestad» por las calles sin artilugios ni ruedas. En esa época, la juventud de Granada decidió dar un paso firme hacia la revitalización del mundo cofrade, contribuyendo con su esfuerzo y dedicación a un renacer que perdura hasta hoy. Este 'boom' costalero, que atrajo a tantos jóvenes, sembró la semilla para que nuestras tradiciones se mantuvieran vivas y florecieran en nuevos proyectos.

Por primera vez en el siglo XX

La historia nos cuenta que fue María Santísima de las Penas quien dio el banderazo inicial para esta revolución costalera, siendo portada por una cuadrilla formada mayoritariamente por alumnos de COU. Otra de las pioneras, la cuadrilla de la Santa Cruz de la hermandad de los Favores, tuvo el honor de ser portadores de la Custodia cada Jueves de Corpus. Esa jornada festiva de 1979 marcó un antes y un después en la conmemoración cofrade; por primera vez en el siglo XX, una cuadrilla de costaleros portaba la Custodia en Granada, iluminando el camino hacia una nueva era de devoción y arte.

Avanzando en el tiempo, en 1993, José Carvajal, un visionario y padre del proyecto, tomó una decisión pivotal: abrir las puertas de la cuadrilla a costaleros granadinos que no pertenecieran a los Favores. Esta iniciativa no solo enriqueció a la Cuadrilla Sacramental, sino que también sentó las bases para dignificar las andas procesionales. Con el talento del contemporáneo Miguel Moreno Romera, se lograron diseños que armonizan con la estética cofrade, regalándonos una imagen que honra nuestras raíces mientras mira hacia el futuro. La 'Legión Blanca de Dios' no es solo un grupo; es una comunidad de fe, tradición y renovación que, cada año, se une en un mismo latido para rendir homenaje a lo sagrado y perpetuar la historia de Granada. Así, los preparativos para la Procesión del Corpus se convierten en un acto de amor colectivo, uniendo a viejos y nuevos costaleros en un solo propósito: hacer de cada Jueves de Corpus una experiencia inolvidable y llena de significado.

